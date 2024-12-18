Adriana Lima evlendi!

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Andre Lemmers ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2022 yılında bir erkek çocuk sahibi oldu.

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Brezilyalı model Adriana Lima evlendi. 43 yaşındaki model, Andre Lemmers ile dünyaevine girdiğini sosyal medya hesabında duyurdu.

N-LIFE HABERLERİ

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Lima, Lemmers ile el ele tutuştuğu anları takipçileriyle paylaştı. 

Yüzüğünü paylaşan model, "Resmen Lima-Lemmers oldum" notunu düştü.

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Lima ile Lemmers, 2021 yılının ilk aylarında görüşmeye başladı ve Venedik Festivali'nde ilk kez birlikte poz verdi.

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Ünlü çift, 2022 Ağustos'ta bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Çiftin oğlu Cyan Lima Lemmers adını taşıyor. Lima'nın Marko Jaric ile birlikteliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı var.

"Victoria's Secret Meleği" olarak tanınan model, 2003, 2007, 2008, 2010 ve 2012'de yıllarında Victoria's Secret Fashion Show'un açılışını yaptı.

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Yıldız ayrıca Giorgio Armani, Vera Wang, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior ve Anna Sui gibi markaların kampanyalarında ve defilelerinde yer aldı.

Andre Lemmers ise bir film yapımcısı.

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SON HALİ GÜNDEM OLDU

Öte yandan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Model hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Modelin Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği söylentiler arasındaydı.

"YORGUN BİR ANNENİN YÜZÜ..."

Tepkilerin ardından estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Son dönemde incelmiş yüz hatlarıyla dikkat çeken modelin "eski haline" geri döndüğü hakkında birçok yorum yapıldı.

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"ÖZÜNE DÖNDÜ"

Daily Mail'in haberine göre, sosyal medya kullanıcıları Lima'nın dolgularını erittiğini düşünüyor.

"Dudaklarında dolguları eritti, elmacık kemiklerindeki gereksiz dolguları eritti, çene dolgularını eritti, yanak ve göz altı dolgularından kurtuldu ve tamamen özüne döndü" ve "Eski Adriana'mız geri döndü" gibi yorumlar yapıldı.

Bazı Lima hayranları ise iki fotoğrafın yan yana getirilerek karşılaştırma yapılması hakkında " O zaman da güzeldi, şimdi de güzel" ve "Her zaman dolgun dudakları vardı. Adriana'yı tanıyan herkes bunu çok iyi bilir!" yorumunda bulundu.

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DOĞUM SONRASI İLK PODYUM

Hamilelik sonrası ilk kez podyuma çıkan Lima'nın defiledeki görüntüleri de gündem olmayı başarmıştı.

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