Adriana Lima evlendi!

"ÖZÜNE DÖNDÜ"

Daily Mail'in haberine göre, sosyal medya kullanıcıları Lima'nın dolgularını erittiğini düşünüyor.

"Dudaklarında dolguları eritti, elmacık kemiklerindeki gereksiz dolguları eritti, çene dolgularını eritti, yanak ve göz altı dolgularından kurtuldu ve tamamen özüne döndü" ve "Eski Adriana'mız geri döndü" gibi yorumlar yapıldı.

Bazı Lima hayranları ise iki fotoğrafın yan yana getirilerek karşılaştırma yapılması hakkında " O zaman da güzeldi, şimdi de güzel" ve "Her zaman dolgun dudakları vardı. Adriana'yı tanıyan herkes bunu çok iyi bilir!" yorumunda bulundu.