Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti?
Geçtiğimiz yıl katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, estetik iddialarını yalanlamıştı. 43 yaşındaki model, son görüntüsüyle yeniden gündemde.
Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Model hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı.
Modelin Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği söylentiler arasındaydı.