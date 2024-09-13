Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti?

"FOTOĞRAFLAR BENİ HİÇ RAHATSIZ ETMEDİ"

Öte yandan ünlü model, geçtiğimiz yıl aldığı eleştiriler hakkında konuşmuştu. Fotoğrafları daha sonra gördüğünde şaşırdığını itiraf eden model "Kendimi görünce 'Bu ben değilim' dedim. Her şey garipti çünkü ben kendimi o şekilde görmüyorum" dedi.

"BİR DAHA ASLA 16 OLMAYACAĞIM"

Lima "Durum şu ki, ben artık 16 yaşında değilim. Ben modelliğe 16 yaşında başladım ve bir daha asla 16 olmayacağım. 42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Yaşımla barışığım. Kimse için kendimi değiştirmeyeceğim" dedi.