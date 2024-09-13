Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti?

Geçtiğimiz yıl katıldığı bir etkinlikte yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, estetik iddialarını yalanlamıştı. 43 yaşındaki model, son görüntüsüyle yeniden gündemde.

Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti? - 1

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti. Model hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı.

Modelin Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği söylentiler arasındaydı.

N-LIFE HABERLERİ

Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti? - 2

"YORGUN BİR ANNENİN YÜZÜ..."

Tepkilerin ardından estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti? - 3

İŞTE SON HALİ

43 yaşındaki ünlü model, geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta bir etkinlikte boy gösterdi.

İncelmiş yüz hatlarıyla dikkat çeken modelinn "eski haline" geri döndüğü hakkında birçok yorum yapıldı.

Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti? - 4

"ÖZÜNE DÖNDÜ"

Daily Mail'in haberine göre, sosyal medya kullanıcıları Lima'nın dolgularını erittiğini düşünüyor.

"Dudaklarında dolguları eritti, elmacık kemiklerindeki gereksiz dolguları eritti, çene dolgularını eritti, yanak ve göz altı dolgularından kurtuldu ve tamamen özüne döndü" ve "Eski Adriana'mız geri döndü" gibi yorumlar yapıldı.

Bazı Lima hayranları ise iki fotoğrafın yan yana getirilerek karşılaştırma yapılması hakkında " O zaman da güzeldi, şimdi de güzel" ve "Her zaman dolgun dudakları vardı. Adriana'yı tanıyan herkes bunu çok iyi bilir!" yorumunda bulundu.

Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti? - 5

"FOTOĞRAFLAR BENİ HİÇ RAHATSIZ ETMEDİ"

Öte yandan ünlü model, geçtiğimiz yıl aldığı eleştiriler hakkında konuşmuştu.  Fotoğrafları daha sonra gördüğünde şaşırdığını itiraf eden model "Kendimi görünce 'Bu ben değilim' dedim. Her şey garipti çünkü ben kendimi o şekilde görmüyorum" dedi.

"BİR DAHA ASLA 16 OLMAYACAĞIM"

Lima "Durum şu ki, ben artık 16 yaşında değilim. Ben modelliğe 16 yaşında başladım ve bir daha asla 16 olmayacağım. 42 yaşındayım ve daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum. Yaşımla barışığım. Kimse için kendimi değiştirmeyeceğim" dedi.

Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti? - 6

DOĞUM SONRASI İLK PODYUM

Hamilelik sonrası ilk kez podyuma çıkan Lima'nın defiledeki görüntüleri de gündem olmayı başarmıştı.

Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti? - 7
Adriana Lima'nın son hali şaşırttı: Dolgularını mı eritti? - 8
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