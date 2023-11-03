Aerosmith'in solisti Steven Tyler'a cinsel taciz suçlaması
Geçtiğimiz aylarda cinsel tacizle suçlanan ünlü rock grubu Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler tüm suçlamaları reddetmişti. Ünlü müzisyen ikinci bir kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.
Aerosmith'in vokalisti ve aynı zamanda ünlü oyuncu Liv Tyler'ın babası olan Steven Tyler, 1973'te tanıştığı ve o dönemde 16 yaşında olan bir kıza cinsel tacizde bulunmakla ve kürtaj yaptırmaya zorlamakla suçlanmıştı.
Steven Tyler, reşit olmayan birine taciz iddiasında bulunan Julia Misley'in dava açmasından üç ay sonra iddiaları yalanlamıştı.