Aerosmith'in solisti Steven Tyler'a cinsel taciz suçlaması

Geçtiğimiz aylarda cinsel tacizle suçlanan ünlü rock grubu Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler tüm suçlamaları reddetmişti. Ünlü müzisyen ikinci bir kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Aerosmith'in solisti Steven Tyler'a cinsel taciz suçlaması - 1

Aerosmith'in vokalisti ve aynı zamanda ünlü oyuncu Liv Tyler'ın babası olan Steven Tyler, 1973'te tanıştığı ve o dönemde 16 yaşında olan bir kıza cinsel tacizde bulunmakla ve kürtaj yaptırmaya zorlamakla suçlanmıştı.

Steven Tyler, reşit olmayan birine taciz iddiasında bulunan Julia Misley'in dava açmasından üç ay sonra iddiaları yalanlamıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Aerosmith'in solisti Steven Tyler'a cinsel taciz suçlaması - 2

YENİ SUÇLAMA

75 yaşındaki şarkıcı, Jeanne Bellino tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor. Şimdilerde 66 yaşında olan Bellino, aynı gün içinde iki kez Tyler'ın tacizine uğradığını iddia etti.

Aerosmith'in solisti Steven Tyler'a cinsel taciz suçlaması - 3

Olay yaşandığı sırada 17 yaşında olan ve modellik yapan Bellino, şarkıcısının kendi rızası dışında onu öptüğünü ve cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.

Aerosmith'in solisti Steven Tyler'a cinsel taciz suçlaması - 4

Cinsel tacizin ardından hastaneye kaldırılan ve ilaç tedavisi gören Bellino mahkemeye başvurdu.

Şarkıcı konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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