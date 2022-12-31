Afra Saraçoğlu ayrılık söylentilerine cevap verdi

Ünlü oyuncu, "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.