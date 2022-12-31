Afra Saraçoğlu ayrılık söylentilerine cevap verdi

Yayınlandığı günden beri reytinglerde zirveyi bırakmayan Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu’nun, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığı iddia edilmişti.
2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan çiftten Saraçoğlu, sosyal medya hesabında söylentiler hakkında yorum yaptı.
Ünlü oyuncu, "Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Ayrılık haberlerini doğrulayan Saraçoğlu "Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir 3. kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın..." dedi.
Öte yandan, Yazıcıoğlu sevgilisi Afra Saraçoğlu'nun doğum gününü, "Güzelim, sevgilim... Hep böyle gül" notuyla paylaşmıştı. Oyuncu, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın..." ifadelerini kullandı.
2018 yılında İyi Oyun adlı filmin setinde tanışan çift o günden beri birlikteliğine devam ediyordu. Kariyerlerinde birbirinden başarılı projelere imza atan ikili, sosyal medyada da sık sık birlikte paylaşım yapıyordu.