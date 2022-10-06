Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını 3. bölümde neler olacak? (Yeni bölüm fotoğrafları)

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.
Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
YENİ BÖLÜM KONUSU
Düğünden sonra İstanbul’a gelen Seyran; hem Korhanların düzenine alışmaya hem de yeni ailesini benimsemeye çalışmaktadır. Halis Ağa’nın ise aklında Ferit ile ilgili yeni bir plan vardır. Antep’te Suna hakkında çıkan söylentiler Kazım’ı sinirlendirir ve bir karar almaya iter.
İşte yeni bölümden diğer kareler...