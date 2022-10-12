Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını'ndan 4. yeni bölüm fotoğrafları

Ferit’in hem yeni işyerine alışma çabaları hem de Seyran’la atışmaları sürer. İstanbul’a gelen Kazım, ilk olarak Halis Ağa’yı ziyarete gelir.
Zaman geçtikçe Korhan ailesinin alışkanlıklarını öğrenen Seyran ise, İfakat ve Orhan’ın arasında olanlara istemeden şahit olur.
Asuman’ın ameliyatı başta Fuat olmak üzere Korhanlar’ı Asuman’a destek vermek için bir araya getirir. Seyran, hiç beklemediği bir anda bir sürprizle karşılaşır.
Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan Yalı Çapkını’nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.
Yalı Çapkını yeni bölümüyle 14 Ekim Cuma günü Star’da.
İşte diğer kareler...