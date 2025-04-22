Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi)
Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu, imaj değiştirdi. Dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan ünlü isim, saç rengini değiştirdi. Saraçoğlu, imajını değiştiren tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Star TV'nin 101'inci bölümüyle final yapan dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.