Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi)

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu, imaj değiştirdi. Dizinin final yapmasının ardından tatile çıkan ünlü isim, saç rengini değiştirdi. Saraçoğlu, imajını değiştiren tek isim değil. Kimi estetik operasyon yaptırıyor, kimi saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 1

Star TV'nin 101'inci bölümüyle final yapan dizisi Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 2

Dizinin bitmesinin ardından dinleneceğini söyleyen Saraçoğlu, imaj değiştirdi.

Koyu renkli saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, son halini takipçileriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 3

Paylaşımına "Evet, sarı saç" notunu düşen Saraçoğlu'nun yeni saçları sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 4

Son olarak başrollerini Barış Arduç ile paylaştığı Rüzgara Bırak filmiyle gündeme gelen Hande Erçel, bu kez İki Dünya Bir Dilek adlı filmde başrol oynayacak.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 5

Metin Akdülger ile başrolleri paylaşan ve ilk kez kendi yazdığı hikayede oynayan ünlü isim, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 6

Saçlarını kısacık kestiren güzel oyuncu, yeni stilini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Erçel paylaşımına "Hoşgeldin Bilge" notunu düştü.

Ünlü oyuncunun peruk olduğu ortaya çıkan kısa saçları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 7

Maskeli Beşler serisi ve Avrupa Yakası dizisindeki rolleriyle tanınan Peker Açıkalın, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 8

Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren ve sağlığına yeniden kavuşan ünlü isim, imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 9

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Açıkalın, saçlarını kazıttı, bıyık bıraktı. Kilo aldığı görülen ünlü ismin son hali sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 10

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle şöhreti yakalayan Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Ayşe karakterine hayat veriyor.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 11

Oyunculuk performansının yanında güzelliği ile de dikkat çeken Aktaş, kısa bir süre önce koyu renk olan saçlarını kumral tonlarına boyatmıştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 12

26 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez imaj tazeledi ve sarışın oldu. Platin sarısı saçlarıyla poz veren Aktaş'ın yeni hali çok beğenildi.

Ünlü isme "Sana her şey yakışır", "Hep böyle kal", "Barbie", "Bu ne güzellik" gibi yorumlar geldi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 13

"Çatma Yarim", "Renklensin", "Leila" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Reynmen imaj değişikliğine gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 14

30 yaşındaki şarkıcı, saçlarını sarıya boyattı. Reynmen, yeni tarzını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 15

Geçtiğimiz yıl İtalya'da Emire Cansu Kurtaran ile dünyaevine giren şarkıcı, son olarak Sefo ile yaşadığı polemik ile gündeme gelmişti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 16

"Ateşe Düştüm" şarkısıyla tanınan ve son dönemde Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen şarkıcı Mert Demir, ünlü oyuncuyla reklam aşkı yaşadığı iddiaları sonrası "Bir süre uzak kalacağım" açıklaması yapmıştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 17

Uzun bir süre sonra sahneye çıkan ünlü şarkıcı imaj değiştirdi. Mert Demir'in dönüşü sadece sahne performansıyla değil yeni tarzıyla dikkat çekti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 18

YENİ İMAJINA YORUM YAĞDI

Saçlarını kısacık kestiren ve kilo aldığı görülen Mert Demir'in bıyıkları da gözlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcının yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Çok yakışmış" gibi yorumlar yaparken, bazıları da "Hiç olmamış" şeklinde eleştiri de bulundu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 19

Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Demet Özdemir yeni dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde 33 yaşına bastı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 20

Doğum günü partisinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu, peruk takarak poz verdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 21

"BELKİ BİR GÜN"

"At fava, bekle bakalım belki bir gün" notuyla paylaşım yapan oyuncunun kısa peruklu fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 22

Sen Çal Kapımı, Sipahi, Bir Derdim Var gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imaj değişikliğine gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 23

33 yaşındaki oyuncu, saçlarını kısacık kestirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 24

"YENİDEN TANIŞALIM"

Kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak ile 2022'de dünyaevine giren yıldız, yeni imajını "Yeniden tanışalım. Ben Başak" notuyla paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 25

Şevval Sam imaj değişikliğine gitti. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Sam, saçlarını kısacık kestirdi.

51 yaşındaki şarkıcının yeni tarzı beğeni topladı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 26

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR YENİLİK"

Konser öncesi yeni imajını takipçileriyle paylaşan yıldız "Çok uzun zamandır böyle bir değişiklik yapmamıştım. Sürprizimi ilk kez sizinle paylaşmak istedim. Benim için büyük bir yenilik. Hayatta değişimi sevdiğimi biliyorsunuz, umarım sizler de beğenmişsinizdir" ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 27

"20 SENEDİR İLK DEFA BÖYLE BİR SAÇ YAPIYORUM"

Sam sözlerine şöyle devam etti:

"Birazdan sahneye çıkacağım ,ilk defa böyle çıkacağım için, 'Şevval ne yapmış' demeyin diye sizinle paylaşmak istedim yeni imajımı, çok rahat. Bazen alışkanlıklarımızdan vazgeçmek enerjimizi tazeliyor, değişikli iyidir, ben beğendim umarım siz de beğenmişsinizdir, enerjilerimizi tazelemek iyi gelir diye düşünüyorum, görüşlerinizi ve yorumlarınızı merak ediyorum, 20 senedir ilk defa böyle bir saç yapıyorum."

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 28

Ünlü şarkı Sibel Can, yeni albümü Drama için imaj değişikliğine gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 29

54 yaşındaki sanatçı saçlarını sarıya boyattı. Uzun yıllardır koyu tonları tercih eden Can'ın yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

Usta şarkıcı Sibel Can’ın kariyerinin 24. albümü olan Drama’da toplam 12 eser yer alıyor. Beş yıl aradan sonra gelen albüm, 14 Şubat 2025’ta müzikseverlerle buluştu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 30

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 31

40 yaşındaki oyuncu, yeni imajını takipçileriyle paylaştı. Uzun saçlarından vazgeçen Akalay, saçlarını kısacık kestirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 32

Aşk-ı Memnu, Sevda Kuşun Kanadında, Barda, Seni Görüyorum, Hayatımın Şansı ve Benden Ne Olur? gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İlker Kızmaz, yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 33

2014'te oyuncu Aslı Türkel ile dünyaevine giren 49 yaşındaki oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 34

Yeni stilini takipçileriyle paylaşan Kızmaz'ın karelerine beğeni yağdı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 35

Pelin Akil ile Anıl Altan son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ayrılık iddialarını her seferinde yalanlayan ikilinin sosyal medya paylaşımları beğeni topluyor.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 36

Son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Pelin Akil, imaj değişikliğine gitti. 38 yaşındaki oyuncu yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 37

Oyuncu yeni tarzını "Nasıl cesaret ettiniz sorularını duyar gibiyim kulaklarımı çok çınlatmayın direkt buraya yazın. Nasıl buldunuz?" notuyla paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 38

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ imaj değişikliğine gitti. Kahverengi saçlarından vazgeçen Derya Uluğ yeni imajını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 39

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçının yeni tarzı beğeni topladı.

Sarı bir elbise de giyen Uluğ'a takipçileri "Gerçek bir Fenerbahçeli", "Sarışınlar Çat", "Çünkü o Fenerbahçeli" ve "Dişi Kanarya" gibi yorumlar yapıldı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 40

Esas Oğlan adlı dizi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Hadise, radikal bir karar alarak imaj değişikliğine gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 41

Uzun süredir sarı olarak kullandığı saçlarını bakır tonlarına boyatan Hadise'nin yeni halini Belçika'daki kuaförü paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 42

Son röportajında saçlarını boyatmak için Belçika'ya uçtuğunu "17 yaşından beri benim saçlarımı boyayan en yakın arkadaşım Sevda. Onun dışında kimseye boyatmıyorum" sözleriyle açıklayan Hadise'nin yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Kimleri Hadise'ye yeni saçlarını çok yakıştırırken; bazı hayranları da sarı renge geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 43

Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman, yeni bir projeyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 44

Oyuncu yeni dizisinde canlandıracağı "Gaye" rolü için imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 45

Modellik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçen ve sektörün en iyi modellerinden biri olarak gösterilen Kendall Jenner, kahverengi saçlarından vazgeçti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 46

Ünlü model saçlarını sarıya boyattı.

Daha önce saçlarını kızıla ve farklı bir sarı tonuna boyatan Jenner, sosyal medya hesabında yeni imajını paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 47

Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir kahverengi saçlarından vazgeçti

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 48

Oyuncu "Hoş geldin Semiramis…" notuyla yeni imajını paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 49

Uzun bir aradan sonra Düğüm dizisiyle izleyici karşısından çıkan Bergüzar Korel, sarı saçlarından vazgeçmişti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 50

Yeni projesi için imaj değiştiren ünlü oyuncu, bu kez de koyu renkli saçlarını uzattı. Korel, yeni halini "Yine başardım" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 51

2019 yılından bu yana Kolpa grubunun solisti Barış Yurtcu ile mutlu bir beraberliği olan oyuncu Deniz Baysal, imaj değişikliğine gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 52

Ünlü oyuncu, yeni dizisi için sarışın oldu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 53

Son olarak "Gelin Takımı" adlı filmde rol alan Nilperi Şahinkaya, imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 54

"BAMBAŞKA BİRİ"

Saçlarını kestiren ve rengini değiştiren ünlü oyuncu, yeni imajını "Şimdi gel de gör beni bambaşka biri" notuyla paylaştı.

Şahinkaya'nın uzun yıllardır aşk yaşadığı Emre Yusufi de sevgilisine "Hanımı yeniledik. Çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler" yorumunu yaptı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 55

Başrollerini Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak ile paylaştığı Düğüm dizisiyle adından söz ettiren Bergüzar Korel saçlarını sarıya boyatmıştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 56

"GERİ DÖNDÜM!"

Ünlü oyuncu sarı saçlarından vazgeçti!

Korel yeni imajını  "Çünkü ağustos 7’sinden başlayarak ortanca ayıdır bizim için ve evet I’m back" notuyla paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 57

Son olarak bir süredir birlikte olduğu Oğulcan Engin ile çıktığı İtalya tatiliyle gündeme gelen oyuncu İlayda Alişan imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 58

Saçlarını kestiren oyuncu, yeni imajını "Giderek kısalan saçlarımı sevdiniz mi?" notuyla paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 59

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat için hazırlıkları sürüyor. Takımın yıldız oyuncularından Melissa Vargas yeni imajıyla gündeme geldi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 60

Vargas sosyal medya hesabından saçlarında yaptığı değişikliği paylaştı. Vargas, saçlarını tamamen sarıya boyattı.

Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyatları’nda madalya için mücadele edecek. Organizasyon 27 Temmuz- 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubun’da mücadele eden Filenin Sultanları ilk maçını 29 Temmuz Pazartesi günü Hollanda karşısında oynayacak.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 61

Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde imaj değişikiğine gitmişti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 62

Deniz "Tatil kafası" notuyla yeni saç stilini takipçileriyle paylaştı. 

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 63

Ancak oyuncu "Biten sevdalar" diyerek eski haline döndüğünü duyurdu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 64

Ünlü oyuncu Özgü Namal yeni rolü için imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 65

İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Zarflar filminde rol almaya hazırlanan oyuncu saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı.

Özgü Namal'ı görenler tanıyamadı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 66

İki sezon boyunca Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de Reşat Ademoğlu karakterine hayat veren Barış Falay, dizi biter bitmez imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 67

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizideki karakteri için uzattığı sakallarına veda eden ünlü oyuncu, şimdilerde ailesiyle tatilin tadını çıkarıyor.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 68

Güneşi Beklerken, Kalp Yarası, Yaşam Koçu ve Yok Artık! 2 gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 69

Bir proje için imaj değiştiren 33 yaşındaki yıldızın paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 70

"Yasak Elma", "Mucize Doktor" gibi projelerde rol alan son olarak "Şahane Hayatım" adlı dizide boy gösteren Onur Tuna, sosyal medya hesabından yeni tarzını paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 71

"YAZ KAFASI"

Saçlarını sarıya boyatan Tuna, paylaşımına "Yaz kafası" notunu düştü. Ünlü oyuncunun yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazıları yeni saç renginin Tuna'ya çok yakıştığını söylerken bazıları da doğal halinin daha iyi göründüğünü belirtti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 72

2022'de Berkin Gökbudak ile dünyaevine giren 2023 yılında da kızı Elay'ı kucağına alan Aslı Enver, şimdilerde anne olmanın tadını çıkarıyor. Elay ile fotoğraflarıyla gündemden düşmeyen Enver, uzun saçlarına veda etti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 73

Ünlü oyuncu, yeni imajını sosyal medya hesabından "Önce, sonra" notuyla paylaştı. Aslı Enver'in son hali İstanbullu Gelin'de canlandırdığı Süreyya karakterine benzetildi.

Enver'e "Süreyya Boran sen misin?", "Süreyya geri döndü", "Çok yakışmış" gibi yorumlar yapıldı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 74

Özel hayatıyla olduğu kadar sahne tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Melek Mosso imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kızıla boyatan Mosso'nun yeni imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 75

Şarkıcı, sosyal medya hesabından "Saçımı başımı beğenirken bir maşallah deyin içinizden. Dünden beri belim doğrulmuyor. Neredeyse sahneden düşecektim. Maşallah deyin" ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 76

Mor ve Ötesi grubun solistli Harun Tekin ile birlikteliğinin yanı sıra yer aldığı projelerle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen imaj tazeledi.

Son olarak saçlarını kısacık kestiren yıldız, bu sefer saç rengini de değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 77

"Chaplin Dörtlüsü" adlı film için imaj değişikliğine giden yıldız saçlarını pembeye boyadı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 78

Zaman zaman saç rengini değiştiren ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah imaj tazeledi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 79

Saçlarını sarıya boyatan oyuncu sosyal medya hesabında paylaşım yaptı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 80

Senelerdir saçlarını uzun olarak kullanan oyuncu Hazal Kaya, radikal bir kararla imaj tazeledi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 81

Ünlü oyuncu, saçlarını kısacık kesitrdi. Yeni halini takipçileriyle paylaşan Kaya, "Saçlarımı bu video ile göstereyim. Belli ki bir süre havalı pozlar kısmet olmayacak" ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 82

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 83

Ünlü oyuncu, açık renge boyattığı saçlarıyla verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, paylaşımına "Bu saça alışamadım" notunu düştü.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 84

Moda haftalarının aranan yüzü ve son dönemin en başarılı modellerinden Gigi Hadid uzun saçlarına veda etti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 85

Jennifer Aniston ve Claudia Schiffer gibi ünlü isimlerle çalışan Chris McMillian, Hadid'in saçlarını kesti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 86

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melis Sezen, yeni projesi için imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 87

Uzun süredir sarı renkte kullandığı saçlarını siyaha boyatan Sezen'in yeni tarzına "Çok güzel olmuş", "Çok beğendim", "Harika olmuş" gibi yorumlar geldi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 88

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Nurgül Yeşilçay tarz değişikliğine gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 89

Ünlü oyuncu, "Kaküllerimi hala görmeyenler var inanamıyorum" diyerek yeni stilini takipçileriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 90

NUR FETTAHOĞLU

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu yeni saçlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 91

Uzun süredir kızıl saçlarıyla tanınan yıldız, saçlarını sarıya boyattı. Oyuncunun yeni imajını paylaştığı gönderiye binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 92

ALEYNA TİLKİ

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 93

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 94

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 95

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 96

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 97

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 98

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 99

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 100

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 101

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 102

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 103

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 104

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 105

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 106

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 107

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 108

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 109

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 110

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 111

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 112

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 113

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 114

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 115

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 116

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 117

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 118

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 119

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 120

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 121

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 122

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 123

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 124

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 125

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 126

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 127

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 128

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 129

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 130

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 131

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 132

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 133

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 134

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 135

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 136

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 137

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 138

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 139

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 140

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 141

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 142

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 143

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 144

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 145

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 146

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 147

Büşra Pekin

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 148

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 149

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 150

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 151

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 152

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 153

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 154
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 155

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 156
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 157

FIRAT TANIŞ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 158
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 159

NEJAT İŞLER

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 160
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 161

DEMET EVGAR

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 162
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 163

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 164

HALİT ERGENÇ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 165
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 166

BENSU SORAL

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 167

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 168
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 169

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 170

ŞÜKRAN OVALI

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 171
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 172

MUSTAFA SANDAL

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 173
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 174

EDİS

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 175
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 176

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 177
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 178

BERGÜZAR KOREL

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 179
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 180
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 181

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 182

GONCA VUSLATERİ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 183
Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 184

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 185

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 186

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 187

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 188

ELÇİN SANGU

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 189

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 190

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 191

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 192

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 193

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 194

MURAT BOZ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 195

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 196

SILA

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 197

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 198

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 199

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 200

FAHRİYE EVCEN

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 201

HADİSE

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 202

ÖZCAN DENİZ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 203

ALMEDA ABAZİ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 204

ESRA EROL

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 205

ŞEYMA SUBAŞI

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 206

TARKAN

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 207

SEZEN AKSU

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 208

EBRU GÜNDEŞ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 209

BİRCE AKALAY

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 210

SİBEL CAN

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 211

PNAR ALTUĞ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 212

DENİZ AKKAYA

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 213

GÜLŞEN

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 214

EBRU ŞALLI

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 215

AYŞECAN TATARİ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 216

AJDA PEKKAN

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 217

SEDA SAYAN

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 218

ÇAĞLA ŞIKEL

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 219

HANDE YENER

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 220

GİZEM HATİPOĞLU

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 221

CEYDA ATEŞ

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 222

DENİZ BAYSAL

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 223

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 224

GÖKÇE BAHADIR

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 225

EMİNA SANDAL

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 226

İREM SAK

Afra Saraçoğlu'ndan yeni imaj: Sarışın oldu (Ünlülerin değişimi) - 227

PETEK DİNÇÖZ

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