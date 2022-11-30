Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor

Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını’nda Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakteri, ailesiyle yaşadığı mücadeleler ve Ferit ile ilişkisinin yanı sıra kıyafetleriyle de çok konuşuluyor. İşte Seyran’ın en çok beğenilen kıyafertleri...

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 1

Cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, başarılı senaryosu ve yetenekli kadrosu ile her hafta reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlunın stili ise seyirciden tam not aldı.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 2

Son bölümüne Ferit Korhan'ın, Seyran ve Yusuf'u yüzleştirmesi damga vurduğu dizide, Seyran günlük stilinde rahat ve şık parçalar tercih ediyor.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 3

Ablası Suna yerine Ferit Korhan ile evlenmek zorunda kalan Seyran karakteri, Gaziantep’teki hayatından farklı olarak Korhanlar’ın gelini olarak gösterişli ve şık tasarımlarla boy gösteriyor.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 4

Pantolon ve tişört kombiniyle de sık sık boy gösteren Seyran karakteri, halka küpe ve bandana gibi detaylarla günlük stiline küçük dokunuşlarda bulunuyor.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 5

Ferit ve ablası Suna ile çıktığı akşam yemeğinde işlemeli beyaz bir elbise giyen Seyran karakteri, saç ve makyajını stiline göre uyarlıyor.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 6

ZİRVEDEN İNMİYOR

10. bölümü Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını her üç kategoride de cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak sezonun reyting rekorunu kıran yapımı oldu.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 7

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Suna’nın konaktan çıktığını haber alan Halis Ağa her şeyi öğrenince Suna’nın kendileriyle yalıda yaşaması için Kazım’ı ikna etti. Halis Ağa’nın torun isteğini tekrar dile getiren Ferit, Seyran’la yarım kalan masa tenisi maçını tamamladı ve maçı kazandı. Seyran’ın kendisini istememesini yediremeyen Ferit, Yusuf’u çağırarak ona Seyran’ı çok kızdıracak bir soru sordu.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 8

11. BÖLÜME DAİR

Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını'nda  Ferit ve Seyran arasında ipler kopuyor. Ferit mekan çıkışında Pelo’yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor. 

YALI ÇAPKINI 11. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 9

NASIL KEŞFEDİLDİ?

Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi, annesinin Özcan Deniz’e mesaj atmasıyla başladı. Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor. Fotoğrafa “Başladık biz” notu düşen Deniz’e, Saraçoğlu’nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 10

İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay’ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz’e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu’nun hayatını değiştiriyor. Böyle bir arayışta olduklarını bilmeden mesaj atan annesine diziden dönüş yapılıyor ve Saraçoğlu oyunculuğa adım atıyor.

Annesinin mesaj atması ve Deniz’in dönüş yapmasını büyük bir şans olarak nitelendiren yıldız, film için deneme çekimlerine katıldıktan sonra Deniz ve Yeşilçay ile aynı filmde başrolleri paylaştı.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 11

Oynadığı ilk rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? gibi yapımlarda rol aldı.

Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor - 12

Başarılı oyuncu, Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Seyran rolü ile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Hikayesinde Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzası bulunan ve başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizi, her cuma reytinglerde 1. sıraya yerleşiyor.

N-LIFE HABERLERİ

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