Afra Saraçoğlu’nun canlandırdığı Seyran karakterinin Yalı Çapkını’ndaki kıyafetleri beğenileri topluyor

Cuma akşamları herkesi ekrana kilitleyen Yalı Çapkını dizisi, başarılı senaryosu ve yetenekli kadrosu ile her hafta reytinglerde zirveye yerleşmeyi başarıyor. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nın stili ise seyirciden tam not aldı.
Son bölümüne Ferit Korhan'ın, Seyran ve Yusuf'u yüzleştirmesi damga vurduğu dizide, Seyran günlük stilinde rahat ve şık parçalar tercih ediyor.
Ablası Suna yerine Ferit Korhan ile evlenmek zorunda kalan Seyran karakteri, Gaziantep’teki hayatından farklı olarak Korhanlar’ın gelini olarak gösterişli ve şık tasarımlarla boy gösteriyor.
Pantolon ve tişört kombiniyle de sık sık boy gösteren Seyran karakteri, halka küpe ve bandana gibi detaylarla günlük stiline küçük dokunuşlarda bulunuyor.
Ferit ve ablası Suna ile çıktığı akşam yemeğinde işlemeli beyaz bir elbise giyen Seyran karakteri, saç ve makyajını stiline göre uyarlıyor.
10. bölümü Star ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını her üç kategoride de cuma akşamının en çok izlenen dizisi oldu. Dizi hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak sezonun reyting rekorunu kıran yapımı oldu.
Suna’nın konaktan çıktığını haber alan Halis Ağa her şeyi öğrenince Suna’nın kendileriyle yalıda yaşaması için Kazım’ı ikna etti. Halis Ağa’nın torun isteğini tekrar dile getiren Ferit, Seyran’la yarım kalan masa tenisi maçını tamamladı ve maçı kazandı. Seyran’ın kendisini istememesini yediremeyen Ferit, Yusuf’u çağırarak ona Seyran’ı çok kızdıracak bir soru sordu.
Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer ve Emre Altuğ'un başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran arasında ipler kopuyor. Ferit mekan çıkışında Pelo’yla gazetecilere yakalanıyor. Durumu saklamak için herkes seferber oluyor.
Afra Saraçoğlu'nun keşfedilme hikayesi, annesinin Özcan Deniz’e mesaj atmasıyla başladı. Ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, bir gün başlayacakları film projesi için Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor. Fotoğrafa “Başladık biz” notu düşen Deniz’e, Saraçoğlu’nun annesi sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.
İkinci Şans (2016) adlı filmde Yeşilçay’ın kızını oynaması için renkli gözlü bir kız arayışında olan Deniz’e gelen bu mesaj ise Saraçoğlu’nun hayatını değiştiriyor. Böyle bir arayışta olduklarını bilmeden mesaj atan annesine diziden dönüş yapılıyor ve Saraçoğlu oyunculuğa adım atıyor.
Annesinin mesaj atması ve Deniz’in dönüş yapmasını büyük bir şans olarak nitelendiren yıldız, film için deneme çekimlerine katıldıktan sonra Deniz ve Yeşilçay ile aynı filmde başrolleri paylaştı.
Oynadığı ilk rolle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, daha sonra Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? gibi yapımlarda rol aldı.
Başarılı oyuncu, Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisindeki Seyran rolü ile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
Hikayesinde Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzası bulunan ve başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı dizi, her cuma reytinglerde 1. sıraya yerleşiyor.