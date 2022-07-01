Ah Nerede dizisinde kim kimdir? (Ah Nerede oyuncuları ve karakter analizi)

ZEHRA KAYA - NİL KESER

Zehra, annesi, abisi ve yeğeniyle birlikte mütevazi bir hayat süren, sorumluluk sahibi, ailesine bağlı bir genç kızdır. Yıllar önce Tıp Fakültesinde okurken yaşadığı sarsıcı olay üzerine okulu bırakmıştır. Erkeklere olan bütün güvenini kaybeden, doktor olma idealini bir köşeye kaldıran Zehra, Şerbetlioğlu Patiserie’de garson olarak çalışarak yaşamını idame ettirmektedir. Hayatı işi ve ailesinden ibarettir. Ancak bu gidişat, Ferit ve Ferit’in ihanet ettiği kadınların hikayesine dahil olmasıyla bambaşka bir yöne evrilecektir. Zehra kendini hiç tahmin etmediği bir oyunun içinde bulacak, oyunun baş mimarlarından biri olacaktır.

AH NEREDE TANITIMI (TIKLA İZLE)