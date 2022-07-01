Ah Nerede dizisinde kim kimdir? (Ah Nerede oyuncuları ve karakter analizi)

Haberler | 01.07.2022 - 10:58
ZEHRA KAYA - NİL KESER
Zehra, annesi, abisi ve yeğeniyle birlikte mütevazi bir hayat süren, sorumluluk sahibi, ailesine bağlı bir genç kızdır. Yıllar önce Tıp Fakültesinde okurken yaşadığı sarsıcı olay üzerine okulu bırakmıştır. Erkeklere olan bütün güvenini kaybeden, doktor olma idealini bir köşeye kaldıran Zehra, Şerbetlioğlu Patiserie’de garson olarak çalışarak yaşamını idame ettirmektedir. Hayatı işi ve ailesinden ibarettir. Ancak bu gidişat, Ferit ve Ferit’in ihanet ettiği kadınların hikayesine dahil olmasıyla bambaşka bir yöne evrilecektir. Zehra kendini hiç tahmin etmediği bir oyunun içinde bulacak, oyunun baş mimarlarından biri olacaktır.
FERİT ŞERBETLİOĞLU – OKTAY ÇUBUK
Ferit, Şerbetlioğlu Patisserie’lerinin sahibi Bursalı Şerbetlioğlu ailesinin üç oğlundan en büyüğüdür. Özgür ruhlu, espirili, neşeli, şeytan tüylü denenlerdendir. Baskıcı bir babaya, fazla üstüne düşen bir anneye sahiptir. Bursa’da yaşayan ailesinin yanından İstanbul’da Tıp Fakültesini kazanmasıyla ayrılmış, o gün bugündür de kardeşleriyle İstanbul’da yaşamaktadır. Ancak Ferit okulla hiç ilgilenmemiştir. Onun uzmanlık alanı kadınlardır. Üç kadınla ilişkisini aynı anda sürdüren tam bir kazanovadır. Ferit’in yolu, çevirdiği dolapların bir bir ortaya çıkması sonucu Zehra’yla kesişecek, ilk defa bir oyunun kurucusu değil, hedefi olacaktır.
HAKİM ŞERBETLİOĞLU –TARIK PABUÇÇUOĞLU
Hakim, Şerbetlioğlu ailesinin babasıdır. Otoriter, çalışkan, geleneklerine bağlı bir adamdır. Babasından devraldığı tatlıcılık işini büyütmüş ve ülkenin her yerinde şubeleri olan bir patiserie zincirine dönüştürmüştür. Hayattaki en büyük isteği oğullarının okuması olan Hakim’in hayatı, oğullarının İstanbul’da yaşadıkları hayatı öğrenmesiyle değişecektir.
SENİHA ŞERBETLİOĞLU – AYŞE KÖKÇÜ
Seniha, Şerbetlioğlu ailesinin annesidir. Oğullarına toz kondurmayan, onları her durumda haklı ve masum gören, tam bir erkek annesidir. Aile değerlerine, geleneklerine bağlı bir kadındır. Oğullarının okulu bitirdikten sonra onun seçtiği kızlarla evlenmesini istemektedir. Zehra ve ailesiyle hayatının en büyük savaşını verecektir.
ALİ KAYA – FERİT AKTUĞ
Ali, eşiyle yıllar önce ayrılmış, kızı Duygu’yla birlikte ailesinin yanında yaşamaktadır. Yaşadıkları mahallede bir bahis oyunları bayisi işletmektedir. Aile üyeleri tarafından olduğu gibi mahalleli tarafından da korkulan bir adamdır. Mahallenin abisidir. Katı, kuralcı, dediğim dediktir. Zehra’nın değişen hayatıyla birlikte Ali’nin de hayatı değişecektir.
PERİHAN KAYA – DEYLA ALABORA
Perihan, Kaya ailesinin annesidir. Eşi tarafından terk edildikten sonra çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalmıştır. Yaşadıkları mahallede bir kuaför dükkanı vardır. Süslenmeyi, sohbet etmeyi, biraz dedikodu yapmayı, astrolojiyi, falları, en çok da gülmeyi seven bir kadındır. Şerbetlioğlu ailesinin hayatlarına dahil olmalarıyla birlikte, en büyük rakibi Seniha’ya kavuşmuştur.
HURİYE GÜNGÖR – AYCAN KOPTUR
Huriye, Zehra’nın kuzeni, Perihan’ın kardeşinin kızıdır. Fazlasıyla çapkın bir kadındır. Nerede bir yakışıklı görse göz süzmeden duramaz. Ailesiyle İzmir’de yaşarken kırdığı fındıklar bini aşınca İstanbul’a, teyzesinin yanına gönderilmiştir. O gün bugündür Kaya ailesiyle yaşamaktadır. En büyük korkusu Ali abisidir. En büyük zaafıysa, yakışıklı erkeklerdir. Zehra ve Ferit’in yollarının birleşmesine sebep olan ilk adımı atan kişi Huriye’dir.k
MURAT ŞERBETLİOĞLU – KORHAN HERDURAN
Şerbetlioğlu kardeşlerin ortancasıdır. Murat İstanbul’ da Hukuk Fakültesinde okumaktadır. Ancak okulla ilişkisi yok denecek kadar azdır. Zamanını daha çok futbol maçlarını takip ederek, bahis oyunları oynayarak geçirmektedir. Ailesinin ona gönderdiği bütün parayı bahis oyunlarına yatırır. Hemen her şey üzerine bahse girmek karakterinin en belirgin özelliklerinden biridir. Murat, samimi olmadığı insanlara karşı onların yanında konuşamayacak kadar çekingendir.
ÖMER ŞERBETLİOĞLU – BATUHAN SERT
Ömer, Şerbetlioğlu kardeşlerin en küçüğüdür. Kibar, nerede nasıl konuşulması gerektiğini bilen ve fazlasıyla titiz bir gençtir. İstanbul’da Mühendislik Fakültesinde okumaktadır. Onun da tıpkı abileri gibi okulla ilişkisi zayıftır. Çünkü Ömer’in hayattaki biricik tutkusu müziktir. Kariyerini bu yönde ilerlettiğinden ailesinin haberi yoktur. Ferit’in foyasının ortaya çıkması Ömer’in de başını büyük derde sokacaktır.
BURÇAK ABALI – ASENA KESKİNCİ
Burçak bir ses sanatçısıdır. Kendi düşüncesine göre stardır ama aslında konserlerde, festivallerde alt grup olarak sahne alan, ünü kendinden menkul genç bir müzisyendir. Kendini aşırı sever ve çok beğenir. Herkesin de ona hayran olmasını beklemektedir. Burçak aynı zamanda sinirlendiği zaman fazlasıyla saldırgan olabilen biridir. Ferit’in onu aldattığını öğrendiği zaman elbette bu ihanetin bedelini ona ödetecektir.
NİHAL DURUL- MERVE NUR BENGİ
Nihal Tıp Fakültesine birincilikle girmiş, okurken de birinciliği elden bırakmamış çok çalışkan, çok rekabetçi, oldukça zeki bir genç kızdır. Biraz da kıskançtır. Sera ile ev arkadaşıdır. Zehra’ların apartmanlarında onların kiracıları olarak yaşamaktalardır. Zehra’yla, Zehra’nın Tıp Fakültesinde okuduğu zamanlardan arkadaştır. Nihal, Ferit’in sevgililerinden biridir. Diğer kızlar gibi onun da Ferit’le görülecek bir hesabı vardır.
SERA PEKCAN – MİRAY AKAL
Sera, meditasyona, yogaya, sağlıklı beslenmeye, pozitif düşünceye meyilli, fazlasıyla naif bir genç kızdır. Yenilmezler kulübünün isim annesidir. Nihal’in ev arkadaşıdır. Hayatta gitmesi gereken yolla ilgili kafa karışıklığı nedeniyle sürekli okul, bölüm değiştirmektedir. Ferit tarafından aldatılan kadınlardan bir diğeridir. Çok merhametli ve sevgi dolu bir insan olmasına karşın Ferit’in ihanetini yanına bırakmayacaktır.