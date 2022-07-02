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Ah Nerede'nin Zehra'sı Nil Keser: Dizide herkes kendinden bir şeyler bulacak

Haberler | 02.07.2022 - 15:42

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan Ah Nerede dizisinin başrolü Nil Keser yeni projesini anlattı. Yeşilçam esintileri olan dizi için ntv.com.tr'ye konuşan Keser, "Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan hayranı olduğum için daha da heyecanlıyım. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, farklı bir sürü duyguyu içinde barındıran, temposu hiç düşmeyen, yüzleri gülümsetecek bir iş olduğuna inanıyorum" diyor.

Ah Nerede'nin Zehra'sı Nil Keser: Dizide herkes kendinden bir şeyler bulacak - 1

"HAYATI TEPETAKLAK OLUYOR"

Başrolünde olduğunuz Ah Nerede Star'da seyirciyle buluştu. Dizinin konusu nedir, seyirci hikayede Yeşilçam'dan neler bulacak?

- Zehra, ailesiyle birlikte yaşayan, sorumluluk sahibi, doktor olma hayali kuran, akıllı ve güçlü bir karakter. Ferit ve Ferit’in ihanet ettiği kadınların, hikayesine dahil olmasıyla hayatı tepetaklak oluyor ve bambaşka bir boyuta evriliyor. Yeşilçam; Türk sinemasının en eğlenceli, tüm özlenilen hisleri barındıran ve belki de bizi kayıtsız şartsız kolektif ruha büründüren bir dönemi. Umarım seyirci, bizim dizimizle de tüm bu tatları yakalar.


'AH NEREDE'DEN 2. BÖLÜM FRAGMANI
(TIKLA İZLE)

Ah Nerede'nin Zehra'sı Nil Keser: Dizide herkes kendinden bir şeyler bulacak - 2

TEBESSÜM YARATAN BİR KLASİK

İzleyici sizi hangi rolle görecek, Zehra karakterine nasıl hazırlandınız?

- Karaktere hazırlanmak bizim için çok keyifliydi. Çünkü belli başlı sahnelerin gözünüzün önünden hiçbir zaman gitmediği ve hep tebessüm yarattığı bir klasik söz konusu. Senaryoyu okuduğum zaman elimden bir saniye olsun bırakamadım. O kadar tatlı bir dille yazılmıştı ki beni çok heyecanlandırdı. Yönetmenimiz, yapımcımız ve oyuncu arkadaşlarımla kısa ama çok keyifli bir hazırlık süreci yaşadık.

Ah Nerede'nin Zehra'sı Nil Keser: Dizide herkes kendinden bir şeyler bulacak - 3

"ZEHRA İLE ORTAK ÖZELLİKLERİMİZ VAR"

Hayat vereceğiniz karakterinizle ortak ya da zıt özellikleriniz neler?


- Karakterin kararlılığı ve güçlü duruşu kendimi ona yakın hissetmemde çok etkili oldu. Özellikle annemin isminin Zehra oluşu da bunda tesadüfi olsa da tatlı bir etki yarattı. Zehra, aklı başında ve içinde bulunduğu arkadaş grubunun da beyni. Bu yanı da bir oyuncu olarak beni fazlasıyla mutlu eden bir özellik. Ve de kendime yakın gördüğüm bir yanı. Zıt özelliklerine baktığımda aslında spesifik söyleyebileceğim bir yön yok. Ben bayağı benimsedim Zehra’yı.

Ah Nerede'nin Zehra'sı Nil Keser: Dizide herkes kendinden bir şeyler bulacak - 4

"KALABALIK VE SICAK BİR AİLEYİ İZLEMEYİ ÖZLEDİK"

Dizinin atmosferinden bahseder misiniz?

- İzleyicilerin kendini bir anda çok sıcak bir aile ortamının tam kalbinde bulacak. Sanki uzun zamandır görüşemedikleri ve bayramın gelmesiyle kendilerini buldukları o sofrada hissedecekler. Kalabalık ve sıcak bir aileyi izlemeyi bence çok özledik. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, farklı bir sürü duyguyu içinde barındıran, temposu hiç düşmeyen, yüzleri gülümsetecek bir iş olduğuna inanıyorum. Umarım seyirciyle de hislerimiz ortak olur.

Ah Nerede'nin Zehra'sı Nil Keser: Dizide herkes kendinden bir şeyler bulacak - 5

"EN SEVDİĞİM OYUNCULARIN OYNADIĞI BİR İŞİN İÇİNDE YER ALMAK BÜYÜK BİR ŞANS"

Geçtiğimiz günlerde Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Yeşilçam esintileri olan projede yer alan genç oyuncular olarak Yeşilçam'dan beğendiğiniz, örnek aldığınız isimler kimler?

- Maalesef ustalarımız aramızdan teker teker ayrılıyor ama onları izleyerek büyüyen bir nesil olduğumuz için çok şanslıyız. Onlara hayran olmamak elde değil. Özellikle Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan hayranı olduğum için daha da heyecanlıyım. En sevdiğim oyuncuların oynadığı bir işin içinde yer almak büyük bir şans. Böyle bir projenin hikaye olarak uyarlanması kendi adıma çok heyecan verici.

Ah Nerede'nin Zehra'sı Nil Keser: Dizide herkes kendinden bir şeyler bulacak - 6

"SEYİRCİYLE BİRBİR İLETİŞİME GEÇİYORUM"

Kendinizi google’lıyor musunuz, hakkınızdaki sosyal medya yorumlarını/haberlerini takip ediyor musunuz, bu mecralarda hakkınızda doğru bilinen yanlışlar var mıdır?

- Kendimi bir kere Google’ladım. Bakmayalı uzun bir süre oldu. Genelde sosyal medyayı kullanıyorum çünkü günümüzde izleyicilerle birebir iletişim kurabildiğimiz bir platform ve işimizle de artık fazlasıyla bağlantılı hale geldi. Elimden geldiğince yorumları okumaya çalışıyorum; hem eğlenceli oluyor hem de izleyiciyle birebir iletişime geçme fırsatı sunuyor.

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