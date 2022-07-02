Ah Nerede'nin Zehra'sı Nil Keser: Dizide herkes kendinden bir şeyler bulacak

"ZEHRA İLE ORTAK ÖZELLİKLERİMİZ VAR"

Hayat vereceğiniz karakterinizle ortak ya da zıt özellikleriniz neler?



- Karakterin kararlılığı ve güçlü duruşu kendimi ona yakın hissetmemde çok etkili oldu. Özellikle annemin isminin Zehra oluşu da bunda tesadüfi olsa da tatlı bir etki yarattı. Zehra, aklı başında ve içinde bulunduğu arkadaş grubunun da beyni. Bu yanı da bir oyuncu olarak beni fazlasıyla mutlu eden bir özellik. Ve de kendime yakın gördüğüm bir yanı. Zıt özelliklerine baktığımda aslında spesifik söyleyebileceğim bir yön yok. Ben bayağı benimsedim Zehra’yı.