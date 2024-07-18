Ahmet Kural'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

Mutlu birliktelikleri devam eden Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti geçtiğimiz aylarda bebek sahibi olmuştu. Ünlü oyuncu evlilik yıl dönümüne özel romantik bir paylaşım yaptı.

Ahmet Kural'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 1

Çağla Gizem Şahin ile ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz yıl 18 Temmuz'da evlendi. Uzun süredir aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural Bodrum Cennet koyunda düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.

Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı.

N-LIFE HABERLERİ

Ahmet Kural'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 2

BABA OLDU

Nisan ayında baba olmanın sevincini yaşayan Ahmet Kural, sosyal medya hesabında oğullarının doğduğunu "Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural'la geldi. Her şey yolunda. Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik" sözleriyle duyurmuştu.

Ahmet Kural'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 3

Ünlü oyuncu, evlilik yıl dönümünü sosyal medyada kutladı.

Ahmet Kural'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 4

Düğün görüntülerini paylaşan yıldız "Seni çok seviyorum canım karıcığım... Bu videoda göbeği geçen geçmeyen herkese teşekkür ederim" dedi.

Ahmet Kural'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması - 5

Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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