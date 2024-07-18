Ahmet Kural'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması

BABA OLDU

Nisan ayında baba olmanın sevincini yaşayan Ahmet Kural, sosyal medya hesabında oğullarının doğduğunu "Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece, bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah'ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural'la geldi. Her şey yolunda. Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik" sözleriyle duyurmuştu.