Ahmet Kural'dan romantik evlilik yıl dönümü kutlaması
Mutlu birliktelikleri devam eden Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti geçtiğimiz aylarda bebek sahibi olmuştu. Ünlü oyuncu evlilik yıl dönümüne özel romantik bir paylaşım yaptı.
Çağla Gizem Şahin ile ünlü oyuncu Ahmet Kural, geçtiğimiz yıl 18 Temmuz'da evlendi. Uzun süredir aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural Bodrum Cennet koyunda düzenlenen törenle dünyaevine girmişti.
Çiftin nikah şahitleri Devrim Yakut, Alp Güler Berat Bumin olurken düğüne katılanlar arasından Özge Gürel- Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan-Bedri Güntay vardı.