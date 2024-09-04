Ahu Tuğba’nın cenazesi hakkında yeni açıklama
Türk sineması deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ahu Tuğba yaşamını yitirdi. ABD'de yaşayan 69 yaşındaki yıldızın cenazesi Türkiye'ye getirilecek ancak cenaze tarihinin henüz belli olmadığı açıklandı.
ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.
Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.