Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getiriliyor
Türk sineması deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ahu Tuğba yaşamını yitirdi. ABD'de yaşayan 69 yaşındaki yıldızın ölümü şüpheli bulunduğu için cenaze nakil işlemleri bir türlü gerçekleştirilemedi. Tuğba'nın kızı Anjelik, açıklama yaptı.
ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.
Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.