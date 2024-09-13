Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten duygusal paylaşım: İçim yanıyor

Kısa bir süre önce ABD'de hayatını kaybeden 69 yaşındaki Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesine özlemini dile getirdi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten duygusal paylaşım: İçim yanıyor - 1

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, birkaç hafta önce Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu.

N-LIFE HABERLERİ

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten duygusal paylaşım: İçim yanıyor - 2

Sanatçının cenazesi Türkiye’de toprağa verilecek ancak Tuğba'nın ölümününün şüpheli bulunması üzerine otopsi istendi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten duygusal paylaşım: İçim yanıyor - 3

Sürecin bitmesini bekleyen Anjelik Calvin ise annesine olan özlemini dile getirdi.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten duygusal paylaşım: İçim yanıyor - 4

"UYUYAMIYORUM, GEL"

Sosyal medya hesabından annesinin fotoğrafını paylaşan Anjelik Calvin, "Seni öpeyim gel. İçim yanıyor. Alnından öptüm sarılmadan niye niye. Allah'ım yardım etti, uyudum pişmanım uyuyamıyorum gel. Allah'a olan inancım olmasaydı eğer canıma kıyardım. Ama Rabbimin gücüne gider annem. Annem gel minnağım, kalbim yanıyor gel" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten duygusal paylaşım: İçim yanıyor - 5

VASİYETİNİ YILLAR ÖNCE YAZDIRDI

Ahu Tuğba, 2013'te yakalandığı akciğer rahatsızlığının tedavisi sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını söylemişti. Vasiyetinin içeriğini açıklamayan Tuğba, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum’da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü anestezi yasak dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum’a geldi. Beni Bodrum’da zannediyordu. 'Bir oteldeyim' dedim. Ben İzmir’den İstanbul’a giderken yolumu İzmir’den Bodrum’a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi."

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