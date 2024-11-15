Ahu Tuğba'nın ölüm nedeni belli oldu

"KEŞKE ÇOCUK OLSAM"
Anjelik Calvin, annesine olan özlemini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında dile getirmişti. Calvin, annesinin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak "Annem, bugün beni ölümüne, doktor 'ölebilirsin' dediği halde, 'Hayır, o ABD'de doğacak' diyerek, okyanusu aşarak dünyaya getirdiği gün. Kokunu özledim, keşke çocuk olsam" ifadelerini kullandı.
"ANNEME KAVUŞMAK İSTİYORUM"
Annesinin ölümüyle yıkılan Anjelik Calvin, daha önce sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"İyi değilim ben, hiç iyi olmadım" diyen Anjelik Calvin, "Anne çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap, keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor, Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlısı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum rabbim."