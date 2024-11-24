Ahu Yağtu yeni aşkını ilan etti

"BÜTÜN HABERLER, YORUMLAR HAKLI"

Tüm bu yaşananların ardından Cem Yılmaz, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

X hesabından bir paylaşım yapan ünlü komedyen, tepkisini "Evet bütün haberler, yorumlar haklı..Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. (Bu bilinen bir gerçek) ve tabi ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler… Minik not 11 yıl önce boşandım. (Dünyada bir ilk)" sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında olan nafaka tartışmasını yeni gösterisinde sahneye taşımıştı.



Ünlü komedyen, "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…" demişti.