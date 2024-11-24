Ahu Yağtu yeni aşkını ilan etti
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.
Paramparça, Kardeşlerim, Bir Avuç Deniz ve Kadın gibi yapımlarla tanınan Ahu Yağtu aşk hayatıyla gündeme geldi.
Paramparça, Kardeşlerim, Bir Avuç Deniz ve Kadın gibi yapımlarla tanınan Ahu Yağtu aşk hayatıyla gündeme geldi.
Yağtu sosyal medya hesabında Orhun Pa ile paylaşım yaptı.
Cem Yılmaz ile 2013'te yollarını ayıran Yağtu, sosyal medya hesabında "Doğum günün kutlu olsun, aşkım" notuyla paylaşım yaptı.
Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, 20 ay süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti.
CEM YILMAZ'DAN NAFAKA TEPKİSİ
Öte yandan, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile eski eşi Ahu Yağtu arasındaki nafaka davasında karar çıkmıştı. Ünlü komedyen, Yağtu'ya ödediği 10 bin dolar nafakanın aylık 40 bin liraya indirilmesini talep etmişti. Ahu Yağtu da çocuğun eğitimi ve gelişimi için masrafların arttığını belirterek Yılmaz’ın talebinin reddedilmesini istemişti. Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu arasındaki dava, Yağtu lehine sonuçlanmış ve ünlü komedyen karara itiraz etmişti.
Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin kararını onayladı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın, eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş oldu..
Tüm bu yaşananların ardından Cem Yılmaz, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
X hesabından bir paylaşım yapan ünlü komedyen, tepkisini "Evet bütün haberler, yorumlar haklı..Cimriyim ve çocuğumla ilgilenmiyorum. (Bu bilinen bir gerçek) ve tabi ki oğlumu tek başıma yaptım. İyi eğlenceler… Minik not 11 yıl önce boşandım. (Dünyada bir ilk)" sözleriyle dile getirdi.
Öte yandan Cem Yılmaz, eski eşi Ahu Yağtu ile aralarında olan nafaka tartışmasını yeni gösterisinde sahneye taşımıştı.
Ünlü komedyen, "Geçenlerde oğlum Kemal, internetten mal varlığımın 20 milyon dolar olduğuna dair bir haber okumuş. Bana ‘Baba doğru mu’ diye sordu. ‘Annenin haberi yok değil mi? Haberi sakın ona gösterme’ diye uyardım. Biliyorsunuz, ömür boyu ödemem gereken bir nafaka söz konusu…" demişti.