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AİHM'den şarkıcı Dorota Rabczewska (Doda) kararı

Haberler | 16.09.2022 - 08:34

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Polonya’da 10 yıl önce 'dine hakaretten' ceza alan pop yıldızı Dorota Rabczewska (Doda) hakkında ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM'den şarkıcı Dorota Rabczewska (Doda) kararı - 1

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı Dorota Rabczewska (Doda) hakkında kararını verdi.


AİHM'den şarkıcı Dorota Rabczewska (Doda) kararı - 2

AİHM, "İncil’i yazanlar uyuşturucu içiyordu" dediği için dine hakaretten ceza alan Polonyalı pop yıldızı Doda için 10 bin euro (yaklaşık 185 bin TL) ödemesini kararlaştırdı.


AİHM'den şarkıcı Dorota Rabczewska (Doda) kararı - 3

AİHM, Doda’nın sözlerinin bazı kişiler için şok edici olabileceğini ancak şiddete veya nefrete yol açmadığını, bu yüzden de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.


AİHM'den şarkıcı Dorota Rabczewska (Doda) kararı - 4

Polonya’nın en başarılı pop şarkıcılarından Doda aynı zamanda oyunculuk, müzik prodüktörlüğü ve şarkı yazarlığı da yapıyor.


AİHM'den şarkıcı Dorota Rabczewska (Doda) kararı - 5

38 yaşındaki şarkıcı 2009 yılında söylediği sözler üzerine Polonya’da açılan davayı 2012’de kaybetmiş ve 5 bin zloti (Yaklaşık 20 bin TL) ceza ödemesine karar verilmişti.

N-LIFE HABERLERİ

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