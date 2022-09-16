AİHM'den şarkıcı Dorota Rabczewska (Doda) kararı

Haberler | 16.09.2022 - 08:34
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), şarkıcı Dorota Rabczewska (Doda) hakkında kararını verdi.
AİHM, "İncil’i yazanlar uyuşturucu içiyordu" dediği için dine hakaretten ceza alan Polonyalı pop yıldızı Doda için 10 bin euro (yaklaşık 185 bin TL) ödemesini kararlaştırdı.
AİHM, Doda’nın sözlerinin bazı kişiler için şok edici olabileceğini ancak şiddete veya nefrete yol açmadığını, bu yüzden de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Polonya’nın en başarılı pop şarkıcılarından Doda aynı zamanda oyunculuk, müzik prodüktörlüğü ve şarkı yazarlığı da yapıyor.
38 yaşındaki şarkıcı 2009 yılında söylediği sözler üzerine Polonya’da açılan davayı 2012’de kaybetmiş ve 5 bin zloti (Yaklaşık 20 bin TL) ceza ödemesine karar verilmişti.