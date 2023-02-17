Ailesi açıkladı: Bruce Willis'e yeni teşhis

Uzun süredir gözlerden uzakta olan Bruce Willis'te yeni bir haber geldi. 67 yaşındaki yıldızın ailesi yaptıkları açıklamada "Bruce'un durumu ilerledi ve artık daha spesifik bir teşhisimiz var: frontotemporal demans (FTD olarak bilinir). Ne yazık ki, iletişimdeki zorluklar Bruce'un karşılaştığı hastalığın sadece bir belirtisi. Bu acı verici olsa da, sonunda net bir teşhise sahip olmak rahatlatıcı. Bugün hastalığın tedavisi yok, önümüzdeki yıllarda değişebileceğini umduğumuz bir gerçek. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.