Ajda Pekkan: Artık dans etmeyeceğim, gönlümü kırdılar

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, sosyal medya kullanıcılarının dansını eleştirmesi üzerine artık dans etmeyeceğini söyledi.

Süperstar'ın dans ettiği anlar sosyal medyaya düşmüştü. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Pekkan'ın enerjisine hayranlığını dile getirirken bazı kesimler sanatçının dansını eleştirdi.