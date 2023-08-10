Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan'la sahnede buluştu

KARDEŞİYLE DÜET YAPTI

Konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, kardeşiyle beraber, "Bu Ne Biçim Hayat" şarkısını seslendirdi. Semiramis Pekkan, "Herkesin hayatında bir idol vardır, benim de idolüm Ajda Pekkan" ifadesini kullandı.