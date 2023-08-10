Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan'la sahnede buluştu

Ajda Pekkan, iki yıl aradan sonra ilk kez dün akşam Harbiye Açık Hava'da sahne aldı. Görkemli bir sahne şovu sergileyen Süperstar, sahneye kardeşi Semiramis Pekkan'ı da çağırdı ve iki kardeş birlikte şarkı söyledi.

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan'la sahnede buluştu - 1

Ajda Pekkan, Kral Pop ve Star'ın medya sponsorluğunda gerçekleşen Denizbank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil  Topuzlu Açık Hava sahnesi Ajda Pekkan'ı ağırladı. Melek kanatlı kostümüyle sahneye çıkan Pekkan, "Dünyaları da verseler hiçbir şey beni sizinle olmaktan daha mutlu edemez" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan'la sahnede buluştu - 2

"KARMA BİR RUHUM"

Sahneye ilk çıktığı dönemden şarkılar da seslendiren Ajda Pekkan, "Ben karma bir ruhum. Arabeski de, Türk sanat müziğini de, Batı müziğini de seviyorum" şeklinde konuştu.

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan'la sahnede buluştu - 3

Şehrazat'ın şarkılarından oluşacak "Saygı" albümünün çıkış parçası "Aşklayalım"ı seslendiren Pekkan, kendisini dinlemeye gelen Şehrazat'a teşekkür etti.

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan'la sahnede buluştu - 4

KARDEŞİYLE DÜET YAPTI

Konserin sonunda kardeşi Semiramis Pekkan'ı sahneye davet eden Ajda Pekkan, kardeşiyle beraber, "Bu Ne Biçim Hayat" şarkısını seslendirdi. Semiramis Pekkan, "Herkesin hayatında bir idol vardır, benim de idolüm Ajda Pekkan" ifadesini kullandı.

Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan'la sahnede buluştu - 5

Dansçılarıyla göz kamaştıran bir sahne şovuna damga vuran Ajda Pekkan, 2,5 saat sahnede kaldı. Pekkan, perfomansı boyunca dinleyicilerinden büyük ilgi gördü. Tüm şarkılarına dinleyenlerin de eşlik ettiği konser, alkışlarla sona erdi.

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