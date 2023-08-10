Ajda Pekkan kardeşi Semiramis Pekkan'la sahnede buluştu
Ajda Pekkan, iki yıl aradan sonra ilk kez dün akşam Harbiye Açık Hava'da sahne aldı. Görkemli bir sahne şovu sergileyen Süperstar, sahneye kardeşi Semiramis Pekkan'ı da çağırdı ve iki kardeş birlikte şarkı söyledi.
Ajda Pekkan, Kral Pop ve Star'ın medya sponsorluğunda gerçekleşen Denizbank Harbiye Açıkhava Etkinlikleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesi Ajda Pekkan'ı ağırladı. Melek kanatlı kostümüyle sahneye çıkan Pekkan, "Dünyaları da verseler hiçbir şey beni sizinle olmaktan daha mutlu edemez" dedi.