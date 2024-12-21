Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı!

Oyunculuk sonrası şarkıcılığa yöneldiğini söyleyen Ajda Pekkan, Maksim Gazinosu'nda çıktığı ilk gece rüyasında gördüğü Zeki Müren'in kendisine destek verdiği yılları anlattı.

"ZEKİ MÜREN'DEN MÜTHİŞ ŞEYLER ÖĞRENDİM"

Müren’den sanat dünyasına dair çok şey öğrendiğini söyleyen usta isim, “Okuldu benim için... Müthiş şeyler öğrendim sahne arkasında; kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Okuldu benim için. O beni hep katalizör olarak kullanırdı. İyi manada söylüyorum. ‘Ajda olmazsa ben çıkmam’, ‘Ajda olmazsa ben gitmem’. Öyle bir tutkusu vardı. Sevgisi, saygısı. En ufacık bir gülümseme bana tatlı geliyordu. Zeki Müren benim için ütopik bir şeydi. İki film çekmişim diye kendimi bir şey zannetmedim ama sonradan şarkı söylemeye başlayınca, onun o yakınlığı beni çok etkiledi" dedi.