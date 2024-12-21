Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı!

Süperstar lakaplı Ajda Pekkan'ın enerjik ve fit görünümün sırrı açıklandı.

Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı! - 1

78 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan'ın enerjisinin sırrı ortaya çıktı. Usta sanatçı projeleri öncesi disiplinli bir çalışma programı uyguluyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı! - 2

Sabah'ın haberine göre, ünlü sanatçının bitip tükenmeyen enerjisinin sırrı da ortaya çıktı.

Her konserinden önce sıkı bir çalışma içerisine giren 78 yaşındaki sanatçı, sahneye çıkmadan önce iki saat kondisyon bisikletine binip ter atıyor. 

Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı! - 3

Pekkan'ın şehir dışı konserlerinde de mutlaka kulisine kondisyon bisikletini götürdüğü öğrenildi.

Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı! - 4

"ÇOK YORUCU BİR HAYATIM VAR"

Öte yandan,  Pekkan, "Mazhar Alanson ile Misafir" programına konuk oldu. Hakkında merak edilenleri anlatan ünlü sanatçı, Zeki Müren ve Fikret Şenes ile çalıştığı yıllardan bahsetti.

Mazhar Alanson'un "Bir kere detone olduğunu duymadım" sözlerine yanıt veren Ajda Pekkan, "Sahnede istersen ol mümkün mü? Ben kendimle çok iddialaşırım. Çok yorucu bir hayatım var benim, yani kendimin kölesi oldum" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı! - 5

"KİMSEDE ESKİ HEYECAN KALMAMIŞ"

Genç meslektaşlarıyla ilgili de konuşan Süperstar, “Kimsede artık eski heyecan kalmamış. Herkes ‘Nasıl para kazanırım’, ‘Akşamı nasıl ederim’ derdinde. İçlerinde o eski müzisyenlik yok çocukların. Herkes haklı olarak evini geçindirmek istiyor, çünkü şartlar değişti. Eskiden biz sabah, akşam konser verirdik. Şimdi desen ki ‘Yapar mısın?’, yapmam zaten. Artık bizim bir marka ismimiz var. Öyle çıkıp her yerde söyleyemeyiz. Ancak halk konserleri, büyük konserler olur" dedi.

Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı! - 6

Oyunculuk sonrası şarkıcılığa yöneldiğini söyleyen Ajda Pekkan, Maksim Gazinosu'nda çıktığı ilk gece rüyasında gördüğü Zeki Müren'in kendisine destek verdiği yılları anlattı.

"ZEKİ MÜREN'DEN MÜTHİŞ ŞEYLER ÖĞRENDİM"

Müren’den sanat dünyasına dair çok şey öğrendiğini söyleyen usta isim, “Okuldu benim için... Müthiş şeyler öğrendim sahne arkasında; kulis nedir, neler yapılıyor, neler dönüyor. Okuldu benim için. O beni hep katalizör olarak kullanırdı. İyi manada söylüyorum. ‘Ajda olmazsa ben çıkmam’, ‘Ajda olmazsa ben gitmem’. Öyle bir tutkusu vardı. Sevgisi, saygısı. En ufacık bir gülümseme bana tatlı geliyordu. Zeki Müren benim için ütopik bir şeydi. İki film çekmişim diye kendimi bir şey zannetmedim ama sonradan şarkı söylemeye başlayınca, onun o yakınlığı beni çok etkiledi" dedi.

Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı! - 7

Zeki Müren’in sinirli haline tanık olduğundan bahseden Pekkan, Onun sinirli olduğu zamanı görmemen gerekiyordu. Gördüm ne yazık ki. Bir mikrofon hadisemiz oldu, çok fena. AKG mikrofon vardı o zamanlar, kare mikrofonlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim bana boğuk geliyor. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Onlara dedim ki ‘Bana biraz eko verir misiniz?’ Birazcık böyle derinlik istiyorum. O zamanlar müzik terminolojisini de bilmiyorum, sadece eko biliyorum. ‘Tabii’ dediler, verdiler. Bitirdim programı, tam içeri giriyorum, arkada kıyamet kopuyor. Dayak yiyor çocuklar. ‘Niye verdiniz ekoyu’ diye. O faşist ruhu ilk orada gördüm. Biz öyle büyüdük zamanında. Ama ben bunu bile tatlılıkla karşılıyorum. Demek ki oyunun kuralları öyle" ifadelerini kullandı.

Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı! - 8

"FİKRET ŞENES İLE ÇOK DERTLEŞİRDİM"

Fikret Şenes'in kendisini içselleştirdiğini ve şarkı sözlerini onun ağzından yazdığını belirten Ajda Pekkan, "Çok dertleşirdim onunla, benim bütün duygularımı birlikte yaşardık. O da onu çok içselleştirdi" dedi.

Ajda Pekkan'ın kulis sırrı ortaya çıktı! - 9
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