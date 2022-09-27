Ajda Pekkan'ın son halleri gündem oldu

Süperstar Ajda Pekkan’ın Bursa konserine katılan oyuncu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
Avcı’nın paylaşımında, 76 yaşındaki Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.
Pekkan’ın çiftle çekilen fotoğrafına binlerce yorum yağdı.
Paylaşıma gelen yorumlar arasında Süperstar'ın Avcı'dan daha genç göründüğüne dair yorumlar yer aldı.
Avcı paylaşımında "Çok düşündüm ne yazabilirim diye ama kelimeler karşısında kifayetsiz kalıyor. Güzelliğine, duruşuna , disiplinine çok hayranım. İyi ki…" notunu düştü.
Gülşah Saraçoğlu tasarımı giyen Süperstar, dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.