Ajda Pekkan'ın son halleri gündem oldu

Bursa’da konser veren Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim sosyal medya gündem oldu.

Ajda Pekkan'ın son halleri gündem oldu - 1

Süperstar Ajda Pekkan’ın Bursa konserine katılan oyuncu Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı’nın paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Ajda Pekkan'ın son halleri gündem oldu - 2

Avcı’nın paylaşımında, 76 yaşındaki Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.

Ajda Pekkan'ın son halleri gündem oldu - 3

Pekkan’ın çiftle çekilen fotoğrafına binlerce yorum yağdı.

Ajda Pekkan'ın son halleri gündem oldu - 4

Paylaşıma gelen yorumlar arasında Süperstar'ın Avcı'dan daha genç göründüğüne dair yorumlar yer aldı.

Ajda Pekkan'ın son halleri gündem oldu - 5

Avcı paylaşımında "Çok düşündüm ne yazabilirim diye ama kelimeler karşısında kifayetsiz kalıyor. Güzelliğine, duruşuna , disiplinine çok hayranım. İyi ki…" notunu düştü.

Ajda Pekkan'ın son halleri gündem oldu - 6

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N-LIFE HABERLERİ

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