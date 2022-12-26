Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan'dan veda haberi

Çağlayan, "Aslında sadece check-up için gelmiştim. Bir şikayetim yoktu. Göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık'ın odasına girdiğimde 'En korktuğum yere geldim' dedim sonra hocaya filmimi gösterdim ve beni yolladılar. Merda hoca geçen mart ayında Edremit'te çektirdiğim filme bakmış. 3 milimetre olan kitle 16 milimetreye çıktığını görünce geri çağırdı. Sonrası bitmek bilmeyen kanser süreci. Bu ekonomik zorluklarda 'Her yıl check-up yaptırmaya gidin' demek belki garip olacak ama imkanı olan herkes yaptırsın" dedi.