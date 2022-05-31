Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan hastaneden bildirdi

Haberler | 31.05.2022 - 17:42
Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi. Evinde tedavi gören Kalkavan, sürecin bir süre hastanede devam edeceğini açıkladı.
Instagram hesabından paylaşım yapan 59 yaşındaki oyuncu, "3. kemoterapimi almaya geldim. Bir hafta kadar kalacağım. Çünkü evde bir türlü kilo almayı başaramıyorum. Hala 44.7 kiloyum ki bana çok az. Doktorum ısrarla kilo almam gerektiğini söylüyor. Buğra başımın etini yiyor. Normalde de iştahlı biri değilim ki nasıl başaracağım bilmiyorum. Bundan sonra bir tur daha kemo var, arada da tetkikler. Bana yazan, arayan, mesaj atan herkese minnettarım. Sizlerin güzel dilekleriyle her gün milyarlarca hücrem iyileşiyor" dedi.
Billur Kalkavan’ın yaşadığı sağlık sorununu Hamdi Alkan duyurmuştu. Ünlü yönetmen, "Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum. Güzel yüreğin ve enerjin bu hastalığı yenecektir Billur’cuğum. Daima yanındayım" sözleriyle arkadaşına destek olmuştu.
1,5 aydır tedavi gördüğü ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, geçtiğimiz günlerde doktoruyla fotoğrafını paylaşarak sağlık durumunu açıklamıştı.
Her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü oyuncu şunları söylemişti:
"Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Tedavim devam ediyor. Doktorum güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Hamdi Alkan‘ımın ve Enver Aysever'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti herkesten Allah razı olsun."
"Sadece bir ricam var" diyen Kalkavan, paylaşımına şöyle devam etmişti:
"Bana lütfen doktor, ilaç, bitki, vs. tavsiyeleri göndermeyin. Burada aldığım en ileri teknoloji tedavi yöntemleriyle devam edeceğim. Yolladığınız hiç bir şeye de itibar etmem hele ki doktoruma danışmadan asla. Çalışması yapılmamış ilaçlar, bitkiler, vb. şeyler çok ters tepebilir. Herkese sonsuz teşekkürler."
Kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Kalkavan, hastalığının gördüğü corona virüs tedavisi sonrası teşhis edildiğini söylemiş, “Ocak ayında COVID olmuştum. Ayakta atlattım. Ama sonrasında nefesimde bir sıkıntı oldu. Nefes alırken içim sıkışıyordu. Oysa ben sigara bile içmem. Hatta nezle dahi olmazdım. ‘COVID hasar bırakıyor’ diyorlardı, ben de öyle sandım. Doktora gittim ve bir film çekildi. Süreç öyle başladı" demişti.
"Ameliyat yerine kemoterapiyi uygun gördüler" diyen Kalhavan, "Şimdi üçüncü kemoterapiyi alacağım. Tedavi sürecim çok iyi gidiyor. Bir anlamda corona'ya müteşekkirim, hastalanmasam belki de kanseri çok daha geç fark edecektik" ifadesini kullanmıştı.