Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan son durumunu açıkladı

"GÖRDÜĞÜM İLGİ BENİ ÇOK MOTİVE ETTİ"

Akciğer kanserine yakalandığı ve 1,5 aydır tedavi gördüğü ortaya çıkan oyuncu Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkında son bilgileri sosyal medyadan verdi.

Her şeyin yolunda gittiğini belirten ünlü oyuncu sosyal medya hesabından doktoruyla yeni fotoğraf paylaşarak şunları söyledi:

"Herkes soruyor ben de buradan yazayım dedim. Tedavim devam ediyor. Doktorum güvenli ellerine teslim ettim kendimi. Hastanenin tüm çalışanları, şahane hemşireleri, müthiş servisi ve bakımında çok rahat ettiğimden dolayı kemoterapilerden sonra birkaç gün kalıp öyle dönüyorum evime. Neticede kediler olmadan, uykum bölünmeden çok rahat ediyorum. Hamdi Alkan‘ımın ve Enver Aysever'imin paylaşımlarından sonra gördüğüm ilgi, sevgi, alaka beni çok motive etti herkesten Allah razı olsun."