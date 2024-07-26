Akın Akınözü'nden annesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz hafta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Annesini toprağa veren Akın Akınözü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Acı haberi, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" sözleriyle duyuruldu.