Akın Akınözü'nden annesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz hafta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Annesini toprağa veren Akın Akınözü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Akın Akınözü'nden annesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı - 1

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti. Acı haberi, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" sözleriyle duyuruldu.

N-LIFE HABERLERİ

Akın Akınözü'nden annesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı - 2

Anne acısıyla sarsılan Akın Akınözü, duygularını "Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun" sözleriyle dile getirdi.

Akın Akınözü'nden annesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı - 3

Özlem Akınözü, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Vadistanbul Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından eni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Akın Akınözü'nden annesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı - 4

Annesini toprağa veren Akın Akınözü, sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımı yaptı.

Akın Akınözü'nden annesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı - 5

Ünlü oyuncu, paylaşımında “Biricik annem Özlem Akınözü’nü sonsuzluğa uğurlarken,bizleri yalnız bırakmayarak gerek yakından, gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimiz gösterdi ki; annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış… Annemin gözünü arkada bırakmadığınız ve onun huzurla uyumasını sağladığınız için hepinize çok teşekkürler.. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Akın Akınözü'nden annesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı - 6

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

Özlem Akınözü, "Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Avlu', 'Payitaht Abdülhamit' ve 'Deliha 2" gibi dizi ve filmlerde rol almıştı. 

Ankara doğumlu olan Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, kariyeri boyunca TRT'de spikerlik yapmanın yanı sıra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol aldı. Milli Eğitim Bakanlığı için eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini de üstlendi.

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