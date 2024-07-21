Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti: Oyuncudan ilk paylaşım
Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Akın Akınözü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim" ifadelerini kullandı.
Akın Akınözü annesinin vefatıyla sarsıldı. Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti. Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" denildi.