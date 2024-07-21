Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti: Oyuncudan ilk paylaşım

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti. Akın Akınözü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim. Çünkü ben seni kaybettim" ifadelerini kullandı.

Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti: Oyuncudan ilk paylaşım - 1

Akın Akınözü annesinin vefatıyla sarsıldı. Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü vefat etti. Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Acı kaybımız... Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik... Mekânı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz" denildi.

N-LIFE HABERLERİ

Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti: Oyuncudan ilk paylaşım - 2

"İLK GERÇEK AŞKIMI KAYBETTİM"

Akın Akınözü sosyal medya hesabından annesinin vefatıyla ilgili paylaşım yaptı:

"Ben inancımı kaybettim. Karşılıksız sevilmeyi kaybettim. Masumiyetimi kaybettim. Umudumu kaybettim. Amacımı kaybettim. Yolumu kaybettim. Mücadelemi kaybettim. Geçmişimi kaybettim. Hayallerimi kaybettim. Heyecanımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kahramanımı kaybettim. Çocukluğumu kaybettim. Meleğimi kaybettim. Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim.
Çünkü ben seni kaybettim… Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak… Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM” Oğlun."

Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti: Oyuncudan ilk paylaşım - 3

CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Akınözü "Biricik annem Özlem Akınözü'nü 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü Vadistanbul Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Yeni Ayazağa Mezarlığı'ndan (3. kapı) son yolculuğuna uğurlayacağız" dedi.

Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti: Oyuncudan ilk paylaşım - 4

Usta oyuncu Melek Baykal, Akınözü'nün vefat haberinin ardından  "Sevgili Özlem çok üzgünüm, çok erken veda ettin bu dünyaya. Ailene evlatlarına anneciğin Kuteyla'ya sabırlar diliyorum. Huzur içinde uyu güzel kalpli kadın. Mekânın cennet olsun" dedi.

Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti: Oyuncudan ilk paylaşım - 5

Gupse Özay ise  sosyal medya hesabında, "Güzel gülüşlü, güzel kalpli Özlem'im seni seviyorum" notuyla paylaşım yaptı.

Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti: Oyuncudan ilk paylaşım - 6

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

Özlem Akınözü, "Karagül', 'Zeytin Tepesi', 'Avlu', 'Payitaht Abdülhamit' ve 'Deliha 2" gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.

Akın Akınözü'nün annesi hayatını kaybetti: Oyuncudan ilk paylaşım - 7

Ankara doğumlu olan Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan Akınözü, kariyeri boyunca TRT'de spikerlik yapmanın yanı sıra çeşitli dizilerde ve filmlerde rol aldı. Milli Eğitim Bakanlığı için eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini de üstlendi.

DAHA FAZLA GÖSTER