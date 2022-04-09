Alain Delon'un oğlu Fabien Delon'dan ötanazi iddialarına yanıt

Haberler | 09.04.2022 - 15:48

Fransız oyuncu Alain Delon'un (86), mart ayında "Yaşlanmak berbat!" diyerek ötanazi istediği geçtiğimiz günlerde ise hayatına son verdiği iddialarını oğlu Fabien Delon yalanladı.

Alain Delon'un oğlu Fabien Delon'dan ötanazi iddialarına yanıt - 1

Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon'un İsviçre'de ötanazi yaptırarak 86 yaşında hayata veda ettiği iddia edildi.

Alain Delon'un oğlu Fabien Delon'dan ötanazi iddialarına yanıt - 2

Ancak Delon'un oğlu Fabien Delon, babası hakkında çıkan iddiaları yalanlayarak bir açıklamada bulundu.

Alain Delon'un oğlu Fabien Delon'dan ötanazi iddialarına yanıt - 3

Babasının ölmediğini belirten Fabien Delon, bu vefat iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, ötanazi haberlerini de yalanladı.

Alain Delon'un oğlu Fabien Delon'dan ötanazi iddialarına yanıt - 4

Fabien Delon, "İki haftadır 'sözde' dergilerde ve sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorumlarda babamın ötanazi ile hayatına son vermek istediğine dair haberler okuyorum. Bu doğru değil. Bütün bunlara bağlamının dışına çıkarılmış bir cümle neden oldu" dedi.

Alain Delon'un oğlu Fabien Delon'dan ötanazi iddialarına yanıt - 5

Fabien Delon, "Eğer bir gün komada, makineye bağlı yaşamak zorunda kalırsam fişi çekin" dediğini belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER