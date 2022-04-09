Alain Delon'un oğlu Fabien Delon'dan ötanazi iddialarına yanıt

Fabien Delon, "İki haftadır 'sözde' dergilerde ve sosyal medya paylaşımlarıma yapılan yorumlarda babamın ötanazi ile hayatına son vermek istediğine dair haberler okuyorum. Bu doğru değil. Bütün bunlara bağlamının dışına çıkarılmış bir cümle neden oldu" dedi.