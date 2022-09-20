Aldatan eski sevgilisinden düğünde intikam aldı

DAMAT ESKİ SEVGİLİSİ ÇIKTI

Kaliforniyalı genç şarkıcı Alexandra Starr, geçtiğimiz günlerde solistliğini yaptığı grup ile bir düğünde sahne almak üzere çağrıldı.

Ancak şarkı söylemek için çağrıldığı düğünün eski sevgilisine ait olduğunu öğrenince işler değişti. Çünkü düğününde sahne alacağı damat, kendisini aldatan eski sevgilisiydi.