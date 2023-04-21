Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü

SİLAHTA GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.

(Fotoğraftaki: Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins)