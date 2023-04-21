Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü

New Mexico savcıları, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in 2021'de Western filmi "Rust"ın setinde öldürülmesiyle ilgili olarak aktör Alec Baldwin aleyhindeki suçlamaları düşürmeye karar verdi.
Karar, Alec Baldwin ve diğer oyuncu kadrosunun Montana'da filmi çekmeye devam ettiği gün açıklandı.
Verilen karardan memnun olduklarını belirten Baldwin'in avukatları, "Bu trajik kazanın gerçekleri ve koşulları hakkında uygun bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyoruz." dedi.
65 yaşındaki Baldwin, Ocak ayında Hutchins'in ölümü ve Hutchins'ten geçen kurşunun isabet ettiği "Rust" yönetmeni Joel Souza'nın yaralanmasıyla bağlantılı olarak iki kez "kasıtsız adam öldürmek"le suçlanıyordu.
Oyuncu, Hutchins'in ölümünde güvenliği "pervasızca" hiçe saymakla suçlandı.
Baldwin, röportajlarında kendisine silahın güvenli olduğunun söylendiğini ve tetiği asla çekmediğini savunmuştu.
Olay 21 Ekim 2021'de film setinde Baldwin'in kameraya doğrulttuğu Colt 45'lik tabanca patladığında meydana geldi.
Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.
(Fotoğraftaki: Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins)
Öte yandan "Rust Movie Productions" sözcüsünden yeni bir açıklama geldi.
Melina Spadone, yaptığı açıklamada çekimlerin perşembe günü Montana eyaletindeki 'Yellowstone Film Çiftliği'nde devam edeceğini duyurdu.
"Rust Movie Productions" sözcüsü, "Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak" dedi.
Ekim ayında Baldwin ve Hutchins'in eşinin vardığı anlaşma kapsamında, ölen görüntü yönetmeninin eşi filmin yapımcılığını üstlenecek. Yapılan açıklamada projeyi bitirmek için Baldwin'in de Souza'nın da sete döneceği belirtildi.