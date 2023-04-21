Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü

Film setinde görüntü yönetmenini öldürmekle suçlanan Amerikalı aktör Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü. Ünlü aktör, 2021’de "Rust" filiminin çekimleri sırasında yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle "kasıtsız adam öldürmek"le suçlanıyordu.

Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü - 1

New Mexico savcıları, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in 2021'de Western filmi "Rust"ın setinde öldürülmesiyle ilgili olarak aktör Alec Baldwin aleyhindeki suçlamaları düşürmeye karar verdi.

N-LIFE HABERLERİ

Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü - 2

Karar, Alec Baldwin ve diğer oyuncu kadrosunun Montana'da filmi çekmeye devam ettiği gün açıklandı.

Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü - 3

Verilen karardan memnun olduklarını belirten Baldwin'in avukatları, "Bu trajik kazanın gerçekleri ve koşulları hakkında uygun bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyoruz." dedi.

Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü - 4

65 yaşındaki Baldwin, Ocak ayında Hutchins'in ölümü ve Hutchins'ten geçen kurşunun isabet ettiği "Rust" yönetmeni Joel Souza'nın yaralanmasıyla bağlantılı olarak iki kez "kasıtsız adam öldürmek"le suçlanıyordu.

Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü - 5

Oyuncu, Hutchins'in ölümünde güvenliği "pervasızca" hiçe saymakla suçlandı. 

Baldwin, röportajlarında kendisine silahın güvenli olduğunun söylendiğini ve tetiği asla çekmediğini savunmuştu.

Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü - 6

Olay 21 Ekim 2021'de film setinde Baldwin'in kameraya doğrulttuğu Colt 45'lik tabanca patladığında meydana geldi.

Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü - 7

SİLAHTA GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.

(Fotoğraftaki: Hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins)

Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü - 8

FİLM ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR

Öte yandan "Rust Movie Productions" sözcüsünden yeni bir açıklama geldi.

Melina Spadone, yaptığı açıklamada çekimlerin perşembe günü Montana eyaletindeki 'Yellowstone Film Çiftliği'nde devam edeceğini duyurdu.

Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü - 9

"SETTE SİLAH YASAK"

"Rust Movie Productions" sözcüsü, "Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak" dedi.

Alec Baldwin hakkındaki suçlamalar düştü - 10

Ekim ayında Baldwin ve Hutchins'in eşinin vardığı anlaşma kapsamında, ölen görüntü yönetmeninin eşi filmin yapımcılığını üstlenecek. Yapılan açıklamada projeyi bitirmek için Baldwin'in de Souza'nın da sete döneceği belirtildi.

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