Alec Baldwin ölümlü set kazası davasında yeniden yargılanacak
Alec Balwin'in elindeki silahla görüntü yönetmeninin vurulup hayatını kaybettiği "Rust" filmi davası hala sürüyor. Geçtiğimiz nisan ayında hakkındaki suçlamalar düşen Baldwin yeniden yargılanacak.
Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde "Rust" filmi setinde Alec Baldwin'in elindeki silah ateş almış ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza da ağır bir şekilde yaralanmıştı. Tüm dünyayı şoke eden set kazası sonrası 65 yaşındaki Alec Baldwin'in davası düşse de setin silah uzmanı hakkında açılan dava sürüyor.