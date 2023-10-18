Alec Baldwin ölümlü set kazası davasında yeniden yargılanacak

Alec Balwin'in elindeki silahla görüntü yönetmeninin vurulup hayatını kaybettiği "Rust" filmi davası hala sürüyor. Geçtiğimiz nisan ayında hakkındaki suçlamalar düşen Baldwin yeniden yargılanacak.

Alec Baldwin ölümlü set kazası davasında yeniden yargılanacak - 1

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde "Rust" filmi setinde Alec Baldwin'in elindeki silah ateş almış ve görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, yönetmen Joel Souza da ağır bir şekilde yaralanmıştı. Tüm dünyayı şoke eden set kazası sonrası 65 yaşındaki Alec Baldwin'in davası düşse de setin silah uzmanı hakkında açılan dava sürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Alec Baldwin ölümlü set kazası davasında yeniden yargılanacak - 2

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR DÜŞMÜŞTÜ

Baldwin’in karşı karşıya kaldığı "kasıtsız adam öldürme" suçlaması, savcıların yeni kanıtlar ve soruşturma için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu öne sürmeleri nedeniyle nisan ayında reddedilmişti. Davanın düşmesinin ardından ünlü aktörün avukatları, "Bu trajik kazanın gerçekleri ve koşulları hakkında uygun bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyoruz" demişti.

Alec Baldwin ölümlü set kazası davasında yeniden yargılanacak - 3

New Mexico savcıları, Baldwin'i ölümcül silahlı saldırısıyla bağlantılı olarak yeniden "kasıtsız adam öldürmek"le suçladı. Baldwin'in davasının kasım ayı ortasında görüleceği belirtildi.

Yaşanan trajediyle ilgili ortaya çıkan "yeni detayların" bu kararda etkisi olduğu biliniyor.

Alec Baldwin ölümlü set kazası davasında yeniden yargılanacak - 4

Alec Baldwin'i temsil eden avukatlar ise savcıların bu kararını "konudan saptırılmış" olarak nitelendirdi ve her türlü suçlamaya cevap vermeye hazır olduklarını belirtti.

Oyuncunun hakkındaki suçlamalar düşmüş olsa da ortaya çıkan yeni detayların, Baldwin'in suçluluğunu ispatlayabileceği düşünülüyor. 

Alec Baldwin ölümlü set kazası davasında yeniden yargılanacak - 5

FİLMİN ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Öte yandan ölümlü kazadan sonra duran set, tekrar nisan ayında çalışmaya başlamış, mayıs ayında da tamamlanmıştı. Pek çok kişi, böylesine trajik bir olayın ardından hala filmin çekimlerine devam edilmesini eleştirmiş, boykot çağrısı yapmıştı.

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