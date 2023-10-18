Alec Baldwin ölümlü set kazası davasında yeniden yargılanacak

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR DÜŞMÜŞTÜ

Baldwin’in karşı karşıya kaldığı "kasıtsız adam öldürme" suçlaması, savcıların yeni kanıtlar ve soruşturma için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu öne sürmeleri nedeniyle nisan ayında reddedilmişti. Davanın düşmesinin ardından ünlü aktörün avukatları, "Bu trajik kazanın gerçekleri ve koşulları hakkında uygun bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyoruz" demişti.