Alec Baldwin 'Rust' filmini çekmeye devam edecek

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, 'Rust' filminin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşandı.
Ünlü aktör Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı.
Alec Baldwin, olay sonrasında şoka girerken silahın dolu olduğunu bilmediğini söylemiş ve silahtan sorumlu kişilere dikkat çekmişti.
Baldwin, isteyerek öldürme ve yaralama suçlarını işlemiş olmasa da film setinde çalışan pek çok kişi Baldwin’in de içinde bulunduğu yapım ekibinin ihmalkarlığından şikayetçi olmuştu.
Hala devam eden davalarda geçtiğimiz hafta Santa Fe bölge savcılığı, ünlü oyuncu Alec Baldwin’in kasıtsız adam öldürmeden suçlanacağını ve dava açılacağına dair açıklama yaptı.
Bu kararın ardından Alec Baldwin'in film çekimlerine devam edeceği basına yansıdı. Western filminin yapımından sorumlu avukatlardan Melina Spadone, “Setteki güvenlik görevlileri her türlü çalışan silah veya mühimmat kullanımını yasaklayacak” dedi.
Daha önce The New York Times, Baldwin’in filmin başrolünü üstlenmeye devam edeceğini ve çekimde yaralanan Joel Souza’nın yönetmen olarak geri döneceğini ileri sürmüştü.
Öte yandan azadan sonra soruşturmaya ve davalara konu olan Baldwin, Hutchins'in ailesi ile anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.
Söz konusu davada, Alec Baldwin ve Rust Film şirketi, kameraman Hutchins'in ölümüne yol açan kazada dikkatsiz davranışlar ve ucuz maliyet için yeterince kalifiye olmayan personel çalıştırmakla suçlanmıştı.
Alec Baldwin ile aile üyeleri arasında varılan anlaşmanın detayı hakkında bilgi paylaşılmazken, kazada hayatını kaybeden kameramanın eşi Matthew Hutchins, "Baldwin'e veya yapımcılara karşı suçlama veya ayıplamada bulunmaya niyetim yok. Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz" ifadelerini paylaşmıştı.