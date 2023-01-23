Alec Baldwin 'Rust' filmini çekmeye devam edecek

Alec Baldwin, olay sonrasında şoka girerken silahın dolu olduğunu bilmediğini söylemiş ve silahtan sorumlu kişilere dikkat çekmişti.

Baldwin, isteyerek öldürme ve yaralama suçlarını işlemiş olmasa da film setinde çalışan pek çok kişi Baldwin’in de içinde bulunduğu yapım ekibinin ihmalkarlığından şikayetçi olmuştu.