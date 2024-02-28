Alec Baldwin suçlu bulunacak mı? Dava tarihi belli oldu
Alec Balwin'in elindeki silahla görüntü yönetmeninin vurulup hayatını kaybettiği "Rust" filminin davasında oyuncu, ikinci kez "kasıtsız adam" öldürme ile suçlanıyor. Dava için tarih belli oldu.
"Rust" filminin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. 2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.
YİNE SUÇLANDI
Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden "kasıtsız adam öldürme" suçlaması yöneltildi. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, yeni kanıtlarda "oyuncunun tuttuğu silah değiştirilmişti" ifadesi yer alıyor.