Alec Baldwin suçlu bulunacak mı? Dava tarihi belli oldu

DAVA NE ZAMAN?

Baldwin'in yargılanacağı dava için tarih verildi. Rust filminin setindeki trajik kazanın davası 9 Temmuz'da görülecek. Davanın 9 gün sürmesi bekleniyor.



Oyuncunun avukatını tarihi öne çekmek istediği ve "Bay Baldwin yıllardır bu konuyla meşgul" dediği biliniyor ancak hakim davanın temmuz ayında görülmesini uygun gördü.



NE OLMUŞTU?



2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşanmıştı. Ünlü aktör Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı. Aktör, görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak "kasıtsız adam öldürmeyle" suçlanmıştı.



GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu