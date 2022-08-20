Alec Baldwin Trump destekçilerinin kendisini öldüreceğini düşündü

"SİLAHIN GÜVENLİ OLDUĞUNU SANIYORDU"

Ses getiren rapor sonrası 64 yaşındaki Amerikalı oyuncunun avukatı bir açıklama yaptı. Geçen yıl 21 Ekim'de meydana gelen, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan set kazasının ardından FBI raporuna cevap veren Baldwin’in avukatı Luke Nikas, “Kritik rapor, bunun trajik bir kaza olduğu sonucuna varan adli tabibin raporudur. New Mexico yetkilileri, Alec Baldwin'in setteki sözde güvenli olmayan koşullar hakkında hiçbir yetkisi veya bilgisi olmadığını, sette güvenlikten sorumlu kişi tarafından kendisine silahın 'soğuk' olduğunun söylediğini üçüncü kez tespit ediyor. Baldwin silahın güvenli olduğunu sanıyordu” dedi.