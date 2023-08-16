Alec Baldwin yeniden "kasıtsız öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya

Elindeki silahla görüntü yönetmenini yanlışlıkla vurarak ölümüne neden olduğu "Rust" filmi davasında Alec Balwin'e yönelik suçlamalar düşmüştü. Ancak yeni adli tıp raporu, ünlü aktörün yeniden "kasıtsız öldürme" suçundan yargılanmasına kapı araladı.

Alec Baldwin yeniden "kasıtsız öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya - 1

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşanmıştı. Ünlü aktör Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı. 65 yaşındaki Amerikalı aktör, bir çocuk annesi 42 yaşındaki görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak "kasıtsız adam öldürmeyle" suçlanmış, ancak aleyhindeki suçlamalar düşürülmüştü.

Baldwin, aklandığı için rahat bir nefes alsa da yeniden "kasıtsız öldürme" suçundan yargılamayla karşı karşıya kalması bekleniyor. 

N-LIFE HABERLERİ

Alec Baldwin yeniden "kasıtsız öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya - 2

Bu beklentinin nedeni, yeni bir adli tıp raporunun "Rust" setindeki Colt .45'lik tabancasının yalnızca tetik çekilirse ateşleyeceğini ortaya çıkarması oldu.

Baldwin ilk olarak Ekim 2021'de görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümünde kasıtsız adam öldürmekle suçlansa da savunmanın silahın modifiye edildiğini fark etmesi üzerine suçlama düşmüştü ve bu da silahın ateş edildiği sırada düzgün çalışıp çalışmadığına dair şüphelere yol açmıştı.

Alec Baldwin yeniden "kasıtsız öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya - 3

Baldwin, yargılama esnasında tetiği çektiğini hep reddetti. Davanın özel savcıları Kari Morrissey ve Jason Lewis, silah için yeni bir adli tıp incelemesi yaptırdı ve suçlamaları yeniden yapıp yapmamaya karar vermeden önce sonuçları bekliyorlardı. Hazırlanan rapor, bu ayın başlarında sunuldu ve salı günü bir kamu mahkemesi dosyasında yayınlandı.

Uzmanlar, FBI tarafından daha önce yapılan testler sırasında kırılan silahı yeniden yapılandırdılar ve yalnızca tetiğin çekilmesiyle ateşlenebileceği sonucuna vardılar.

Alec Baldwin yeniden "kasıtsız öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya - 4

Savcılar daha önce silahın düzgün çalışması halinde Baldwin'in yeniden suçlanacağını belirtmişti. Henüz Baldwin aleyhine yeni bir yargılamanın yapılıp yapılmayacağına dair resmi bir açıklama olmadı.

Alec Baldwin yeniden "kasıtsız öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya - 5

AİLESİ PEŞİNİ BIRAKMADI

Baldwin aleyhinde olay sonrası başlayan dava düşse de Halyna Hutchins’in ailesinin yasal temsilcileri, ailenin hukuk davasına devam edeceğini açıklamış ve Baldwin'in "bu trajedide önemli bir rolü olduğu gerçeğinden kaçamayacağını" söylemişti.

ABD'li avukat Gloria Allred, "Baldwin'in müvekkillerimiz için savaşmaya ve kazanmaya kararlı olduğumuzu ve onu Halyna Hutchins'e dolu bir silah doğrultmak, tetiği çekmek ve onu öldürmekten sorumlu tuttuğumuzu bilmesi gerekir" demişti.

Baldwin hakkında "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla açılan dava düşerken, yapımın silah sorumlusu Hannah Guttierez-Reed de "kasıtsız adam öldürme" suçlamalarıyla karşı karşıyaydı ve suçsuz olduğunu iddia etmişti. Guttierez-Reed hakkında açılan dava halen sürüyor.

New Mexico savcılarının Alec Baldwin aleyhindeki suçlamaları düşürmeye karar vermesinin ardından ünlü aktörün avukatları, "Bu trajik kazanın gerçekleri ve koşulları hakkında uygun bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyoruz" demişti.

Alec Baldwin yeniden "kasıtsız öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya - 6

GERÇEK MERMİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Film setindeki kaza sonrası iki kez "kasıtsız adam öldürmek"le yargılanan Baldwin, Hutchins'in ölümünde güvenliği "pervasızca" hiçe saymakla suçlanmıştı.

Setteki ölümlü kazadan sonra ifade veren Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmen Halls'un verdiğini ve silahın "güvenli" olduğunu söylediğini belirtmişti. Yardımcı yönetmen Halls ise ifadesinde silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söylemişti. Böylelikle Baldwin'in elindeki silahta gerçek mermi olduğu ortaya çıkmıştı.

Alec Baldwin yeniden "kasıtsız öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya - 7

FİLMİN ÇEKİMİ TAMAMLANDI

Öte yandan ölümlü kazadan sonra duran set, tekrar nisan ayında çalışmaya başlamış, mayıs ayında da tamamlanmıştı. Pek çok kişi, böylesine trajik bir olayın ardından hala filmin çekimlerine devam edilmesini eleştirmiş, boykot çağrısı yapmıştı.

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