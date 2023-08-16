Alec Baldwin yeniden "kasıtsız öldürme" suçlamasıyla karşı karşıya

Ekim 2021'de ABD'nin New Mexico eyaletinde, "Rust" filminin çekimleri sırasında trajik bir kaza yaşanmıştı. Ünlü aktör Alec Baldwin, sette görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmuş, yönetmen Joel Souza’yı da ağır bir şekilde yaralamıştı. 65 yaşındaki Amerikalı aktör, bir çocuk annesi 42 yaşındaki görüntü yönetmeninin sette ölümüyle ilgili olarak "kasıtsız adam öldürmeyle" suçlanmış, ancak aleyhindeki suçlamalar düşürülmüştü.

Baldwin, aklandığı için rahat bir nefes alsa da yeniden "kasıtsız öldürme" suçundan yargılamayla karşı karşıya kalması bekleniyor.