Alec Baldwin'i suçlu gösteren FBI raporundan sonra avukatından açıklama

Haberler - ntv.com.tr | 16.08.2022 - 10:59
Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de başrolde yer aldığı 'Rust' filminin setinde kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne yol açmasının ardından FBI'ın aylardır beklenen raporu ABD basınında gündem oldu. Raporda Baldwin'in elindeki silahın 'tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği' bilgisine yer verildi. Bu rapor, Baldwin’in hala cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.
Ses getiren rapor sonrası 64 yaşındaki Amerikalı oyuncunun avukatı bir açıklama yaptı. Geçen yıl 21 Ekim'de meydana gelen, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan set kazasının ardından FBI raporuna cevap veren Baldwin’in avukatı Luke Nikas, “Kritik rapor, bunun trajik bir kaza olduğu sonucuna varan adli tabibin raporudur. New Mexico yetkilileri, Alec Baldwin'in setteki sözde güvenli olmayan koşullar hakkında hiçbir yetkisi veya bilgisi olmadığını, sette güvenlikten sorumlu kişi tarafından kendisine silahın 'soğuk' olduğunun söylediğini üçüncü kez tespit ediyor. Baldwin silahın güvenli olduğunu sanıyordu” dedi.
“FBI raporu yanlış yorumlanıyor" diyen Nikas, “Provada silah, tetiği çekmeye gerek kalmadan sadece bir kez, horoz geri çekildiğinde ve silah iki farklı yerden kırıldığında ateşlendi. FBI, silah çok kötü durumda olduğu için, tetiği çekerken bile, daha önceki hiçbir denemede silahı ateşleyemedi” diye ekledi.
FBI'ın geçtiğimiz günlerde hazırladığı rapor, silahın ancak tetiğin çekilmesi durumunda ateşleneceği sonucuna vardı. Oysa Baldwin, olaydan sonra ilk defa verdiği ABC televizyonu röportajında, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtmiş, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" demişti.
Gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin, "Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor" diye konuşmuştu.
Geçen yıl Rust filminin çekimlerinde, Baldwin, güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.
Baldwin, silahın tetiğini çekmediğini, horozunu kaldırdığında ateş aldığını söylemişti.
Olaydan kısa bir süre sonra, Hutchins’ın ailesi, filmin yapım şirketleri, yapımcılar ve ekibin diğer üyeleri de Baldwin'e dava açmıştı.
Baldwin ve ‘Rust’ filminin diğer yapımcılarının avukatı Aaron Dyer, konuya ilişkin CNN International’a konuşarak, “İlk olarak 'Rust' setine canlı cephaneliğin nasıl geldiğini belirlemek için yetkililerle görüşmelere devam ediyoruz. Alec'in bu olayda pervasız davrandığı iddiası tamamen yanlıştır” demişti.
Dyer, "Baldwin, Halyna ve ve set ekibi, silahın ‘boş olmasından’ sorumlu iki kişinin ifadesine güvendi. Yani olayda bir sorumsuzluk ve silahın başka bir şekilde doldurulma olasılığı söz konusu değildir” diye konuşmuştu.