Alec Baldwin'i suçlu gösteren FBI raporundan sonra avukatından açıklama

"ALEC'İN PERVASIZ DAVRANDIĞI DOĞRU DEĞİL"

Baldwin ve ‘Rust’ filminin diğer yapımcılarının avukatı Aaron Dyer, konuya ilişkin CNN International’a konuşarak, “İlk olarak 'Rust' setine canlı cephaneliğin nasıl geldiğini belirlemek için yetkililerle görüşmelere devam ediyoruz. Alec'in bu olayda pervasız davrandığı iddiası tamamen yanlıştır” demişti.

Dyer, "Baldwin, Halyna ve ve set ekibi, silahın ‘boş olmasından’ sorumlu iki kişinin ifadesine güvendi. Yani olayda bir sorumsuzluk ve silahın başka bir şekilde doldurulma olasılığı söz konusu değildir” diye konuşmuştu.