Alec Baldwin'in katil olduğu sette film yapımcılara ceza

Haberler | 21.04.2022 - 08:07

Oyuncu Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini öldürdüğü Rust filminin prodüktörlerine para cezası verildi.

Alec Baldwin'in katil olduğu sette film yapımcılara ceza - 1

Oyuncu Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini silahla ölürdüğü Rust filminin prodüktörlerine para cezası kesildi.

Alec Baldwin'in katil olduğu sette film yapımcılara ceza - 2

New Mexico Çevre Müdürlüğü'nün hazırladığı raporda Rust filminin yapımcılarının "Sette ateşli silah kullanmak konusundaki risklere karşı herhangi bir önlem alınmadı" denildi.

Alec Baldwin'in katil olduğu sette film yapımcılara ceza - 3

Raporda ayrıca yapımcı şirketin iş pratiklerini gözden geçirmediği ve personel güvenliğini dikkate almadığı ifade edildi.

Alec Baldwin'in katil olduğu sette film yapımcılara ceza - 4

Yapımcı şirket 136 bin 785 dolar ödemeye mahkum edildi.

Alec Baldwin'in katil olduğu sette film yapımcılara ceza - 5

BBC'de yer alan habere göre; Şirket ise rapordaki bulguları kabul etmediklerini ve temyize gideceklerini belirtti.

Alec Baldwin'in katil olduğu sette film yapımcılara ceza - 6

Şirketin Sözcüsü Stefan Friedman ise "Soruşturmaya harcanan zaman ve çabayı alkışlasak da, bulgularına katılmıyoruz ve temyiz etmeyi planlıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız Halyna'nın ailesiyle" diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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