Alec Baldwin'in ölümlü set kazası davasında gelişme: Cezaevine gönderildi
Alec Balwin'in elindeki silahla görüntü yönetmeninin vurulup hayatını kaybettiği "Rust" filminin davasında oyuncu, ikinci kez "kasıtsız adam" öldürme ile suçlanıyor. Görülen davada bir set çalışanı suçlu bulundu.
"Rust" filminin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins, Ekim 2021'de sette Alec Baldwin tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. 2023 yılının ocak ayında "kasıtsız adam öldürme" ile suçlanan aktörün hakkındaki suçlamalar üç ay sonra düşmüştü.
YİNE SUÇLANDI
Ortaya çıkan yeni kanıtların ardından 65 yaşındaki oyuncuya yeniden "kasıtsız adam öldürme" suçlaması yöneltildi. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, yeni kanıtlarda "oyuncunun tuttuğu silah değiştirilmişti" ifadesi yer alıyor.