Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına yol açtığı filmin çekimleri devam edecek

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Görüntü yönetmeninin eşi Matthew Hutchins, verdiği röportajda eşinin öldürülmesinden "Alec Baldwin ve uygulanmayan endüstri standartlarını" sorumlu tuttu. Hutchins, “Silahı tutan ve ateş etmesine neden olan kişinin sorumlu olmaması fikri benim için saçma. Ayrıca o setteki tek sorun silah güvenliği değildi. Sette uygulanmayan bir dizi endüstri standardı ve birden fazla sorumlu taraf var” açıklamasını yaptı.