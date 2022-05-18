Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına yol açtığı filmin çekimleri devam edecek

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 15:10 - Son Güncelleme : 18.05.2022 - 15:41
Rust filminin setinde oyuncu Alec Baldwin’in tetiğinden çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesi film dünyasında büyük ses getirmişti.
Filmin yapımcı koltuğunda oturan Anjul Nigam, trajik hadisenin yaşandığı ‘Rust’ filminin devam edeceği konusunda ‘kendinden emin’ olduğunu dile getirdi.
Yapımcı, film setinde yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sona ermesinin ardından film çekimlerine devam edebileceklerini belirtti. “Rust setinde yaşanan elbette korkunç bir trajedi. Konuyla ilgili soruşturmanın sona ermesini umuyoruz” diyen Nigam, film hakkında olumsuz bir algının oluştuğunun farkında olduğunu söyledi.
Yapımcı, filme devam etmek için istekli olduklarını söylerken “İyi filmler yapmaya devam edeceğimiz konusunda kendimizden eminiz” ifadelerini kullandı.
Görüntü yönetmeni Hutchins geçtiğimiz yıl New Mexico’da film setinde hayatını kaybetmişti. Oyuncu Alec Baldwin’in film provası sırası kullandığı ve sahte sandığı silahın ateşlenmesiyle hayatını kaybeden Hutchins’in ölümü ile ilgili soruşturma hala sürüyor.
Görüntü yönetmeninin eşi Matthew Hutchins, verdiği röportajda eşinin öldürülmesinden "Alec Baldwin ve uygulanmayan endüstri standartlarını" sorumlu tuttu. Hutchins, “Silahı tutan ve ateş etmesine neden olan kişinin sorumlu olmaması fikri benim için saçma. Ayrıca o setteki tek sorun silah güvenliği değildi. Sette uygulanmayan bir dizi endüstri standardı ve birden fazla sorumlu taraf var” açıklamasını yaptı.
Olayın ardından 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, tetiği kendisinin çekmediğini söylemiş ve "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" demişti.