Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına yol açtığı filmin çekimleri devam edecek

Haberler - ntv.com.tr | 18.05.2022 - 15:10 - Son Güncelleme : 18.05.2022 - 15:41

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in oyuncu Alec Baldwin’in silahından çıkan kurşunla öldüğü Rust filminin çekimlerinin devam edeceği açıklandı. Filmin yapımcısı, filmin kalan sahnelerinin de çekilip izleyiciyle buluşacağının sinyallerini verdi.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına yol açtığı filmin çekimleri devam edecek - 1

Rust filminin setinde oyuncu Alec Baldwinin tetiğinden çıkan kurşunla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesi film dünyasında büyük ses getirmişti.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına yol açtığı filmin çekimleri devam edecek - 2

FİLM ÇEKİMLERİ DEVAM EDECEK

Filmin yapımcı koltuğunda oturan Anjul Nigam, trajik hadisenin yaşandığı Rust filminin devam edeceği konusunda ‘kendinden emin’ olduğunu dile getirdi.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına yol açtığı filmin çekimleri devam edecek - 3

"KORKUNÇ BİR TRAJEDİYDİ"

Yapımcı, film setinde yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sona ermesinin ardından film çekimlerine devam edebileceklerini belirtti. “Rust setinde yaşanan elbette korkunç bir trajedi. Konuyla ilgili soruşturmanın sona ermesini umuyoruz” diyen Nigam, film hakkında olumsuz bir algının oluştuğunun farkında olduğunu söyledi.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına yol açtığı filmin çekimleri devam edecek - 4

"KENDİMİZDEN EMİNİZ"

Yapımcı, filme devam etmek için istekli olduklarını söylerken “İyi filmler yapmaya devam edeceğimiz konusunda kendimizden eminiz” ifadelerini kullandı.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına yol açtığı filmin çekimleri devam edecek - 5

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Görüntü yönetmeni Hutchins geçtiğimiz yıl New Mexico’da film setinde hayatını kaybetmişti. Oyuncu Alec Baldwin’in film provası sırası kullandığı ve sahte sandığı silahın ateşlenmesiyle hayatını kaybeden Hutchins’in ölümü ile ilgili soruşturma hala sürüyor.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına yol açtığı filmin çekimleri devam edecek - 6

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Görüntü yönetmeninin eşi Matthew Hutchins, verdiği röportajda eşinin öldürülmesinden "Alec Baldwin ve uygulanmayan endüstri standartlarını" sorumlu tuttu. Hutchins, “Silahı tutan ve ateş etmesine neden olan kişinin sorumlu olmaması fikri benim için saçma. Ayrıca o setteki tek sorun silah güvenliği değildi. Sette uygulanmayan bir dizi endüstri standardı ve birden fazla sorumlu taraf var” açıklamasını yaptı.

Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına yol açtığı filmin çekimleri devam edecek - 7

"TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM"

Olayın ardından 63 yaşındaki Amerikalı oyuncu, tetiği kendisinin çekmediğini söylemiş ve "Ben asla kimseye silah doğrultup sonra tetiği çekmem" demişti.

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