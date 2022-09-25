Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu dünyaya geldi

Ünlü aktör Alec Baldwin'in eşi Hilaria Baldwin, yedinci çocuğunu dünyaya getirdi. Yeni doğan kız bebek, Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu.

Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu dünyaya geldi - 1

Alec Baldwin artık sekiz çocuk babası! 64 yaşındaki Amerikalı aktör ile yoga eğitmeni eşi Hilaria BaldwinIlaria Catalina Irena adını verdikleri kızlarına kavuştu.

38 yaşındaki Hilaria Baldwin, kızlarının 22 Eylül'de dünyaya geldiğini, video paylaşımıyla duyurdu. 

Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu dünyaya geldi - 2

Hilaria Baldwin, sosyal medyada "O dünyaya geldi! Gerçeğe dönüşen minik hayalimizi sizinle tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz" notunu yazdı. 

Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu dünyaya geldi - 3

Hilaria Baldwin ayrıca, "Baldwin kardeşler, günlerini onunla bağ kurarak ve onu evimize kabul ederek geçiriyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu harika haberi sizlerle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz" diye paylaşım yaptı. 

Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu dünyaya geldi - 4

Haziran 2012'de evlenen Hilaria ve Alec Baldwin çiftinin Carmen (9), Rafael (7), Leonardo (6), Romeo (4), Eduardo (2) ve Lucia (1) adlarında çocukları bulunuyor. 

Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu dünyaya geldi - 5

Alec Baldwin'in ayrıca, Kim Bsinger ile olan evliliğinden 26 yaşında Ireland Baldwin adında bir kızı bulunuyor. 

Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu dünyaya geldi - 6

Hilaria Baldwin, martta paylaştığı videoda yedinci çocuklarını beklediklerini açıklamıştı. 

Hilaria o dönem şu ifadeleri kullanmıştı:

"Geçen birkaç yıldaki iniş ve çıkışlardan sonra heyecan verici büyük bir sürprizimiz var: Bu sonbaharda bir başka Baldwinito geliyor. Ailemizin tamamlandığından epey emindik ve bu sürprizden fazlasıyla memnunuz."

Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu dünyaya geldi - 7

ÖLÜMLÜ SET KAZASIYLA SARSILDILAR

Baldwin ailesi, Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına karışmasıyla zor günler geçirdi. Ünlü aktör, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.

Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti. Olayla ilgili dava hala sürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

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