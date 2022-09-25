Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu dünyaya geldi

Alec Baldwin artık sekiz çocuk babası! 64 yaşındaki Amerikalı aktör ile yoga eğitmeni eşi Hilaria Baldwin, Ilaria Catalina Irena adını verdikleri kızlarına kavuştu.
38 yaşındaki Hilaria Baldwin, kızlarının 22 Eylül'de dünyaya geldiğini, video paylaşımıyla duyurdu.
Hilaria Baldwin, sosyal medyada "O dünyaya geldi! Gerçeğe dönüşen minik hayalimizi sizinle tanıştırmaktan heyecan duyuyoruz" notunu yazdı.
Hilaria Baldwin ayrıca, "Baldwin kardeşler, günlerini onunla bağ kurarak ve onu evimize kabul ederek geçiriyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu harika haberi sizlerle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz" diye paylaşım yaptı.
Haziran 2012'de evlenen Hilaria ve Alec Baldwin çiftinin Carmen (9), Rafael (7), Leonardo (6), Romeo (4), Eduardo (2) ve Lucia (1) adlarında çocukları bulunuyor.
Alec Baldwin'in ayrıca, Kim Bsinger ile olan evliliğinden 26 yaşında Ireland Baldwin adında bir kızı bulunuyor.
Hilaria Baldwin, martta paylaştığı videoda yedinci çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.
Hilaria o dönem şu ifadeleri kullanmıştı:
"Geçen birkaç yıldaki iniş ve çıkışlardan sonra heyecan verici büyük bir sürprizimiz var: Bu sonbaharda bir başka Baldwinito geliyor. Ailemizin tamamlandığından epey emindik ve bu sürprizden fazlasıyla memnunuz."
Baldwin ailesi, Alec Baldwin'in ölümlü set kazasına karışmasıyla zor günler geçirdi. Ünlü aktör, 21 Ekim 2021'de New Mexico'da 'Rust' filminin çekimleri sırasında kullandığı silahla 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuş, aynı olayda 48 yaşındaki yönetmen Joel Souza da omzundan yaralanmıştı.
Olay sonrası verdiği ilk röportajda Baldwin, tabancada gerçek mermi olduğunu bilmediğini, yaşananlardan dolayı derin üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ancak suçluluk hissetmediğini söylemişti. Olayla ilgili dava hala sürüyor.