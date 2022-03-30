Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu geliyor

Baldwin Ailesi büyümeye devam ediyor! Bu yılın sonunda aileye yeni bir üyenin katılması bekleniyor. Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin çifti dün bebek beklediklerini duyurdu. Çift, sonbaharda yedinci çocuklarının dünyaya geleceğini açıkladı. İkili, “Bu sürprizden dolayı çok mutluyuz” dedi.

Alec ve Hilaria Baldwin çiftinin Carmen (8), Rafael (6), Leonardo ( 5), Romeo (3), Eduardo (18 aylık) ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen Maria Lucia (13 aylık) adlarında altı çocuğu bulunuyor.