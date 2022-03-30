Alec Baldwin'in sekizinci çocuğu geliyor

Haberler - ntv.com.tr | 30.03.2022 - 10:05
Baldwin Ailesi büyümeye devam ediyor! Bu yılın sonunda aileye yeni bir üyenin katılması bekleniyor. Alec Baldwin ve Hilaria Baldwin çifti dün bebek beklediklerini duyurdu. Çift, sonbaharda yedinci çocuklarının dünyaya geleceğini açıkladı. İkili, “Bu sürprizden dolayı çok mutluyuz” dedi.Alec ve Hilaria Baldwin çiftinin Carmen (8), Rafael (6), Leonardo ( 5), Romeo (3), Eduardo (18 aylık) ve taşıyıcı anneden dünyaya gelen Maria Lucia (13 aylık) adlarında altı çocuğu bulunuyor.
Alec Baldwin’in ayrıca Kim Basinger ile evliliğinden 26 yaşında Ireland Baldwin adında kızı da var. Yeni bebek, Alec Baldwin’in sekizinci çocuğu olacak.
Bir video paylaşan ve çocuklarının hamilelikle ilgili konuşmalarına yer veren Hilaria Baldwin, “Gördüğünüz gibi çok heyecanlılar” dedi. “Yeni bebeğimiz hayatımızın parıltılı bir noktası. Zor zamanların bir nimeti ve hediyesi” diyen Hilaria Baldwin, “Sosyal medyadan uzak kaldığım süre boyunca sizi özledim. Geri döndüm ve ‘hayat’ dediğimiz bu çetrefilli yolculuğa sizinle devam etmeyi dört gözle bekliyorum” ifadesini kullandı.
Baldwin Ailesi, son dönemde zor günler geçirdi. Ekim ayında, yapımcısı ve oyuncusu olduğu Rust filminin setinde silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i öldüren Alec Baldwin, soruşturmanın ardından şubat ayında açılan davanın sanıklarından biri oldu. New Mexico’daki sette meydana gelen olay sonrası Baldwin, aralşık ayında ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtmiş, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" demişti.
Şubat ayında konuşan New Mexico bölge savcısı da "Tetiği Alec Baldwin çekmemiş olabilir" açıklaması yapmıştı. Savcı Mary Carmack-Altwies, Baldwin'in geçen aralık ayında ABC'ye verdiği röportajı izlediğini ve ünlü aktörün bu esnada tetiği çekmediğini iddia ettiği kısmın dikkatini çektiğini söylemiş, "Silahın horozunu tetiği çekmeden ve silahı emniyete almadan geriye doğru çekmek mümkün. Böylece horozu yarıya kadar çekip emniyet kapalı değilken bırakırsanız ateşleme iğnesi kurşunun harekete geçmesini sağlayan primer kısmına çarpmış olabilir" demişti.
Tüm bu gelişmelere rağmen Rust filminin senaryo danışmanı kasım ayında Baldwin'e tetiği kasti olarak çektiği iddiasıyla dava açmıştı.
Baldwin'e son darbe Halyna Hutchins’in eşinden gelmişti. Ölne görüntü yönetmeninin eşi Baldwin'e dava açarak, aktörün ve set güvenliğinden sorumlu olan kişilerin görevlerini yapmadığı ve kazanın bu nedenle yaşandığını iddia etmişti.