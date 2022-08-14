Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından FBI raporu sızdı

Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan kazanın ardından soruşturma sürüyor.

Geçen yıl 21 Ekim'de meydana gelen olaydaki sis perdesi Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) raporu ile aralandı.

ABC News, FBI adli tıp raporuna ulaştı ve burada yer alan bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Raporda Baldwin'in elindeki silahın 'tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği' bilgisine yer verildi.