Alec Baldwin'in sette kazayla görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından FBI raporu sızdı

Haberler | 14.08.2022 - 13:12
Ünlü aktör Alec Baldwin'in hem başrolünde oynadığı hem de yapımcısı olduğu Rust filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olan kazanın ardından soruşturma sürüyor.
Geçen yıl 21 Ekim'de meydana gelen olaydaki sis perdesi Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) raporu ile aralandı.
ABC News, FBI adli tıp raporuna ulaştı ve burada yer alan bilgileri kamuoyu ile paylaştı.
Raporda Baldwin'in elindeki silahın 'tetik çekilmeden ateşlenmeyeceği' bilgisine yer verildi.
Raporda Rust filminin setinde yaşanan trajedi ile ilgili 'tetik çekilmeden silah ateş alamazdı' denildi.
Başka bir deyişle FBI'ın hazırladığı rapor, silahın ancak tetiğin çekilmesi durumunda ateşleneceği sonucuna vardı.
Bu, Santa Fe polisinin, davanın Bölge Savcısına iletileceğini teyit etmesiyle, Baldwin’in hala cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.
FBI adli tıp raporu, herhangi bir suçlama getirilip getirilemeyeceğini görmek için daha geniş bir soruşturmanın parçası olarak ölümcül kazanın tüm alanlarını inceliyordu.
Yetkililer dün oyuncuların telefon kayıtlarını beklediklerini ve savcının New York’taki Suffolk İlçe Polisi ve Baldwin’in avukatları ile onları elde etmek için çalıştığını söyledi.
Kayıtlar dedektifler tarafından incelenecek ve daha sonra herhangi bir suçlama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için bir dava dosyası gönderilecek.
Olaydan sonra ilk defa verdiği röportajda, ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirten 64 yaşındaki Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" demişti.
Gerçek bir merminin sette ve silahın içinde ne işi olduğunu bilmediğini ifade eden Baldwin, "Hala inanmakta zorluk çekiyorum. Yaşananlar bana gerçek değilmiş gibi geliyor" diye konuşmuştu.
Geçen yıl Rust filminin çekimlerinde, Baldwin, güvenli olduğunu sandığı silahla prova yaparken kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüş ve yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.
Baldwin, silahın tetiğini çekmediğini, horozunu kaldırdığında ateş aldığını söylemişti.
Olaydan kısa bir süre sonra, Hutchins’ın ailesi, filmin yapım şirketleri, yapımcılar ve ekibin diğer üyeleri de Baldwin'e dava açmıştı.
Baldwin ve ‘Rust’ filminin diğer yapımcılarının avukatı Aaron Dyer, konuya ilişkin CNN International’a konuşarak, “İlk olarak 'Rust' setine canlı cephaneliğin nasıl geldiğini belirlemek için yetkililerle görüşmelere devam ediyoruz. Alec'in bu olayda pervasız davrandığı iddiası tamamen yanlıştır” demişti.
Dyer, "Baldwin, Halyna ve ve set ekibi, silahın ‘boş olmasından’ sorumlu iki kişinin ifadesine güvendi. Yani olayda bir sorumsuzluk ve silahın başka bir şekilde doldurulma olasılığı söz konusu değildir” diye konuşmuştu.