Galeri

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 10:05 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 10:10

ABD'li oyuncu Alec Baldwin'in 26 yaşındaki kızı Ireland Baldwin, sosyal medya hesabından geçmişte tecavüze uğradığını açıkladı. ABD'de kadınların kürtaj haklarını kısıtlayan yeni yasayı eleştiren yıldız, kendisinin de kürtaj yaptırdığını belirtti.

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi - 1

Ünlü Amerikalı oyuncu Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin, genç yaşlarda tecavüze uğradığını açıkladı.

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi - 2

"TAMAMEN BİLİNÇSİZKEN TECAVÜZE UĞRADIM"

ABD’de kadınların kürtaj yapma haklarını veren Roe V. Wade adlı bildirgenin değiştirilmesi üzerine kişisel deneyimlerini TikTok hesabından paylaşan yıldız, ‘’tamamen bilinçsiz’ olduğu bir anda tecavüze uğradığını belirtti.

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi - 3

"HAMİLE KALMADIM AMA HAYATIM DEĞİŞTİ"

Tecavüze uğradıktan sonra hamile kalmadığını belirten Baldwin, hayatının tamamen değiştiğini ve bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söyledi. “Daha çok içmeye ve partilemeye başladım. Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum” diyerek tecavüzün ardından zor bir dönem geçirdiğini belirtti.

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi - 4

Baldwin, “Eğer o an hamile kalsaydım ve öyle bir bir dönemde çocuk yetiştirmek zorunda kalsaydım nasıl olurdum bilmiyorum” dedi.

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi - 5

"BİR İLİŞKİDEYKEN HAMİLE KALDIM"

Daha sonra hayatında bir erkek arkadaşı varken hamile kaldığını dile getiren Baldwin, beraber mutlu olmadıklarını ve erkek arkadaşının bu bebeği çok net bir şekilde istemediğini belirtti.

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi - 6

KÜRTAJ YAPTIRMAYA KARAR VERDİ

Bunun üzerine kürtaj yaptırmaya karar veren yıldız, “Birbirinden nefret eden iki insanın çocuğu olmanın nasıl olduğunu biliyordum” dedi. Yıldızın babası Alec Baldwin ve annesi Kim Basinger’ın velayet savaşı ve sancılı bir boşanma süreci olduğu biliniyor.

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi - 7

26 yaşındaki model, “Kadınların, deneyimlerini paylaşmak isteseler de istemeseler de sevildiklerini ve desteklerini bilmelerini istiyorum” dedi.

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi - 8

KÜRTAJ YASASINA TEPKİLER BÜYÜYOR

ABD Yüksek Mahkemesi, şu sıralar kürtaj yasasına gelen tepkilerin odağında. Ülkede 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal eden Mahkeme'yi pek çok isim eleştirdi.

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi - 9

Pop müziğin ikonik ismi Madonna, sosyal medya hesabından “Yasalar, kadınlar olarak haklarımız olmadığına karar verdi. Bu karar beni ve bu ülkedeki tüm kadınları derin bir üzüntüye sürükledi” ifadelerini kullandı.

Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi - 10

Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, “Kadın bedeninin özgürlüğü için savaştığımız onca yıldan sonra burada olduğumuza inanamıyorum” dedi.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER