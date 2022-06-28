Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi

KÜRTAJ YAPTIRMAYA KARAR VERDİ

Bunun üzerine kürtaj yaptırmaya karar veren yıldız, “Birbirinden nefret eden iki insanın çocuğu olmanın nasıl olduğunu biliyordum” dedi. Yıldızın babası Alec Baldwin ve annesi Kim Basinger’ın velayet savaşı ve sancılı bir boşanma süreci olduğu biliniyor.