Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin geçmişte tecavüze uğradığını ve kürtaj yaptırdığını söyledi

Haberler - ntv.com.tr | 28.06.2022 - 10:05 - Son Güncelleme : 28.06.2022 - 10:10
Ünlü Amerikalı oyuncu Alec Baldwin’in kızı Ireland Baldwin, genç yaşlarda tecavüze uğradığını açıkladı.
ABD’de kadınların kürtaj yapma haklarını veren Roe V. Wade adlı bildirgenin değiştirilmesi üzerine kişisel deneyimlerini TikTok hesabından paylaşan yıldız, ‘’tamamen bilinçsiz’ olduğu bir anda tecavüze uğradığını belirtti.
Tecavüze uğradıktan sonra hamile kalmadığını belirten Baldwin, hayatının tamamen değiştiğini ve bu gerçeği yıllarca kimseyle paylaşmadığını söyledi. “Daha çok içmeye ve partilemeye başladım. Toksik ve bana zarar veren ilişkilerde bulundum” diyerek tecavüzün ardından zor bir dönem geçirdiğini belirtti.
Baldwin, “Eğer o an hamile kalsaydım ve öyle bir bir dönemde çocuk yetiştirmek zorunda kalsaydım nasıl olurdum bilmiyorum” dedi.
Daha sonra hayatında bir erkek arkadaşı varken hamile kaldığını dile getiren Baldwin, beraber mutlu olmadıklarını ve erkek arkadaşının bu bebeği çok net bir şekilde istemediğini belirtti.
Bunun üzerine kürtaj yaptırmaya karar veren yıldız, “Birbirinden nefret eden iki insanın çocuğu olmanın nasıl olduğunu biliyordum” dedi. Yıldızın babası Alec Baldwin ve annesi Kim Basinger’ın velayet savaşı ve sancılı bir boşanma süreci olduğu biliniyor.
26 yaşındaki model, “Kadınların, deneyimlerini paylaşmak isteseler de istemeseler de sevildiklerini ve desteklerini bilmelerini istiyorum” dedi.
ABD Yüksek Mahkemesi, şu sıralar kürtaj yasasına gelen tepkilerin odağında. Ülkede 1973'ten bu yana kürtajı yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal eden Mahkeme'yi pek çok isim eleştirdi.
Pop müziğin ikonik ismi Madonna, sosyal medya hesabından “Yasalar, kadınlar olarak haklarımız olmadığına karar verdi. Bu karar beni ve bu ülkedeki tüm kadınları derin bir üzüntüye sürükledi” ifadelerini kullandı.
Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, “Kadın bedeninin özgürlüğü için savaştığımız onca yıldan sonra burada olduğumuza inanamıyorum” dedi.