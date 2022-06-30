Alessandra Ambrosio'nun Türkiye tatili: Burası cennet gibi seneye ailemle geleceğim

Haberler | 30.06.2022 - 11:30
Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio, Harper’s Bazaar Türkiye ile 10. yılını kutlayan D Maris Bay otelin birlikte düzenlediği etkinlik kapsamında Marmaris'teydi.
Çok keyifli vakit geçirdiğini anlatan Ambrosio denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.
Ambrosio, Marmaris'te kaldığı D Maris Bay Otel'den yaptığı paylaşımlarda, Ege'nin eşsiz sahillerini gösterdi, çok mutlu ve memnun olduğunu anlattı.
Türkiye’ye hayran olduğunu anlatan Ambrosio, gelecek yaz da çocuklarıyla birlikte Marmaris'te kaldığı otele tatile geleceğini söyledi.
Ambrosio, “Marmaris cennet gibi. Seneye ailemi de alıp buraya tatile geleceğim” diye konuştu.