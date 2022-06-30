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Alessandra Ambrosio'nun Türkiye tatili: Burası cennet gibi seneye ailemle geleceğim

Haberler | 30.06.2022 - 11:30

Hem tatil hem iş için Türkiye'ye gelen ve Marmaris'te D Maris Bay otelinde konaklayan Alessandra Ambrosio, "Burası cennet gibi seneye ailemle geleceğim" dedi.

Alessandra Ambrosio'nun Türkiye tatili: Burası cennet gibi seneye ailemle geleceğim - 1

Victoria's Secret eski meleği Alessandra Ambrosio, Harper’s Bazaar Türkiye ile 10. yılını kutlayan D Maris Bay otelin birlikte düzenlediği etkinlik kapsamında Marmaris'teydi.

Alessandra Ambrosio'nun Türkiye tatili: Burası cennet gibi seneye ailemle geleceğim - 2

Çok keyifli vakit geçirdiğini anlatan Ambrosio denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Alessandra Ambrosio'nun Türkiye tatili: Burası cennet gibi seneye ailemle geleceğim - 3

Ambrosio, Marmaris'te kaldığı D Maris Bay Otel'den yaptığı paylaşımlarda, Ege'nin eşsiz sahillerini gösterdi, çok mutlu ve memnun olduğunu anlattı.

Alessandra Ambrosio'nun Türkiye tatili: Burası cennet gibi seneye ailemle geleceğim - 4

Türkiye’ye hayran olduğunu anlatan Ambrosio, gelecek yaz da çocuklarıyla birlikte Marmaris'te kaldığı otele tatile geleceğini söyledi.

Alessandra Ambrosio'nun Türkiye tatili: Burası cennet gibi seneye ailemle geleceğim - 5

Ambrosio, “Marmaris cennet gibi. Seneye ailemi de alıp buraya tatile geleceğim” diye konuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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