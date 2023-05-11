Alexander Skarsgård canlandırdığı karakterin Elon Musk'la karşılaştırılmasına yanıt verdi

"Succession" adlı internet dizisinde Waystar Royco'yu satın almaya çalışan GoJo şirketinin başındaki isim "Lukas Matsson"ı canlandıran Alexander Skarsgård, Elon Musk'la karşılaştırıldı.
Dizideki karakteri oldukça eksantirik olan Alexander Skarsgård, son röportajında Daniel Ek ve Elon Musk'la kıyaslanması hakkında ne düşündüğü konusuna açıklık getirdi.
"Teknoloji sektöründeki birçok devden ilham aldım" diyen aktör, "Ama bu bir karışım, Lukas'ın temelini oluşturmak için diğer bazı bileşenler ve fikirler serpiştirdim" dedi.
Skarsgård, sözlerine "Lukas'ın söz konusu isimlerle paylaştığı bir kendine haslık ve eksantriklik kesinlikle mevcut, ama tek bir bireyden esinlenilerek kurgulanmadı" yanıtını verdi.
Dizinin son sezonuna dair ipucu vermeyen ünlü oyuncu, "Bu sezon, Lukas ait olduğu yere varıyor" ifadelerini kullandı.