Alexander Skarsgård canlandırdığı karakterin Elon Musk'la karşılaştırılmasına yanıt verdi

İsveçli oyuncu Alexander Skarsgård, "Succession" dizisinde hayat verdiği tuhaf teknoloji milyarderi "Lukas Matsson"ın ilham kaynağı hakkında konuştu.

Alexander Skarsgård canlandırdığı karakterin Elon Musk'la karşılaştırılmasına yanıt verdi - 1

"Succession" adlı internet dizisinde Waystar Royco'yu satın almaya çalışan GoJo şirketinin başındaki isim "Lukas Matsson"ı canlandıran Alexander Skarsgård, Elon Musk'la karşılaştırıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Alexander Skarsgård canlandırdığı karakterin Elon Musk'la karşılaştırılmasına yanıt verdi - 2

MUSK'LA KIYASLANMASI HAKKINDA KONUŞTU

Dizideki karakteri oldukça eksantirik olan Alexander Skarsgård, son röportajında Daniel Ek ve Elon Musk'la kıyaslanması hakkında ne düşündüğü konusuna açıklık getirdi.

Alexander Skarsgård canlandırdığı karakterin Elon Musk'la karşılaştırılmasına yanıt verdi - 3

"LUKAS KARAKTERİ BİR KARIŞIM"

"Teknoloji sektöründeki birçok devden ilham aldım" diyen aktör, "Ama bu bir karışım, Lukas'ın temelini oluşturmak için diğer bazı bileşenler ve fikirler serpiştirdim" dedi.

Alexander Skarsgård canlandırdığı karakterin Elon Musk'la karşılaştırılmasına yanıt verdi - 4

Skarsgård, sözlerine "Lukas'ın söz konusu isimlerle paylaştığı bir kendine haslık ve eksantriklik kesinlikle mevcut, ama tek bir bireyden esinlenilerek kurgulanmadı" yanıtını verdi.

Alexander Skarsgård canlandırdığı karakterin Elon Musk'la karşılaştırılmasına yanıt verdi - 5

Dizinin son sezonuna dair ipucu vermeyen ünlü oyuncu, "Bu sezon, Lukas ait olduğu yere varıyor" ifadelerini kullandı.

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