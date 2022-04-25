Alexander Skarsgård'ı Kuzeyli'ye (The Northman) dönüştüren antrenman

Lygdback, “Bir oyuncunun 'Günde birkaç saat antrenman yaptım' dediği röportajları her zaman görürsünüz. Bu her zaman doğru değildir” dedi ve ekledi:

"Diyelim ki günde dört saat hareket ediyor olabilir, ama asıl spor salonu seansı ne kadar? Müşterilerimi asla bir saatten fazla çalıştırmam, çünkü spor salonunda ilk saatte olmayan şey, ikinci saatte olmaz. İlk saatten sonra yaptığın tek şey vücudunu parçalamaya başlamaktır. Yani haftada altı gün, günde bir saat yeterli. Film çekerken de haftada beş gün.”