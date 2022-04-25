Alexander Skarsgård'ı Kuzeyli'ye (The Northman) dönüştüren antrenman

Haberler - ntv.com.tr | 25.04.2022 - 16:12
Robert Eggers’in epik türde Viking filmi ‘Kuzeyli’ (The Northman), geçen cuma Türkiye’de ve dünyada aynı anda vizyona girdi. Filmin başrolünde İsveçli aktör Alexander Skarsgård yer alıyor. 45 yaşındaki Stockholm doğumlu oyuncu, canlandırdığı karakterin sahip olması gereken gösterişli vücuda kavuşmak için çok çalıştı. Ünlü kişisel antrenör Magnus Lygdback’ten destek alan Skarsgård, vücuduna 10 kilo kas kütlesi ekleyerek Viking savaşçı prensi Amleth’e dönüştü.
Lygdback ve Skarsgård, 2016 yılında çekilen macera filmi ‘The Legend of Tarzan’da da birlikte çalışmıştı. Sinemaseverler, Lygdback’in çıkardığı en iyi işin, M. Night Shyamalan’ın ‘Glass’ filminde başrol oyuncusu James McAvoy olduğunu biliyor. Tıpkı McAvoy’da olduğu gibi Skarsgård'ın vücudunda da Lygdback ile yaptığı çalışmanın sonucunda, trapez kasları şişkin ve belirgin hale geldi. Lygdback buna “postural manipülasyon” diyor.
Variety dergisine konuşan Lygdback, “Bu karakterin manevi hayvanları bir ayı ve kurttu. Alex'in yapısı ve hareketleri açısından tam olarak bunu somutlaştırmaya çalıştık. Ona bir kez bakıp korkabilirsiniz. Bu, Alex'in dönüşümüyle elde etmeye çalıştığımız şeydi” dedi.
Lygdback ve Skarsgård, film öncesi hazırlık için, üç ay boyunca haftada altı gün spor salonunda çalıştı. ‘The Northman’in orijinal vizyon tarihi Mart 2020 idi, ancak araya salgının girmesi nedeniyle, filmin başlangıç tarihi Eylül'e ertelendi. Bu nedenle ikilinin haftada altı günlük programına üç ay daha eklendi.
Lygdback, “Bir oyuncunun 'Günde birkaç saat antrenman yaptım' dediği röportajları her zaman görürsünüz. Bu her zaman doğru değildir” dedi ve ekledi:
"Diyelim ki günde dört saat hareket ediyor olabilir, ama asıl spor salonu seansı ne kadar? Müşterilerimi asla bir saatten fazla çalıştırmam, çünkü spor salonunda ilk saatte olmayan şey, ikinci saatte olmaz. İlk saatten sonra yaptığın tek şey vücudunu parçalamaya başlamaktır. Yani haftada altı gün, günde bir saat yeterli. Film çekerken de haftada beş gün.”
Lygdback, Skarsgård’ın “Northman” ergzersiz rutinini, “Pliometrik (Belirli kas bölgelerini düzenli olarak çalıştırarak yapılan egzersizler) çalışma ile eski tip vücut geliştirme felsefesinin bir karışımı” olarak tanımladı.
Antrenör, Skarsgård'ın omuzlarını ve kalça kaslarını harekete geçirmek için her antrenmanın ilk 10 dakikasında serbest ağırlıklar ve direnç bantları kullandıklarını söyledi. Lygdback, Skarsgård'ın tırmanma gösterilerine hazırlanmasına yardımcı olmak için ayı tarama egzersizleri yaptığını, ayrıca ‘The Northman’ mızrak ve balta kullanma sahneleri içerdiğinden dolayı, fırlatma egzersizleri de yaptırdığını anlattı.
Lygdback, Skarsgård'ın vücudunun odak noktaları sorulduğunda, "Alex'in filmde koşuşturacağını ve çok hareket edeceğini biliyorduk, bu yüzden omuzlara ve kalçalara çok dikkat ettik" dedi.
Skarsgård, özel beslenme planı kapsamında günde 3 bin 700 kalori aldı. 2-3 saatlik aralarla olmak üzere günde beş öğün yemek yiyen ünlü aktör; bu öğünlerde protein (tavuk/balık/et), sebze (ıspanak/kuşkonmaz/brokoli) ve hafif karbonhidrat ya da yağ (kinoa/arpa/pilav ya da avokado/zeytinyağı) tüketti. Üç aylık hazırlık periyodunda ve altı aylık çekimler süresince diyetine sıkı sıkıya bağlı kalan Skarsgård, protein olarak genelde balığı tercih etti. Güne dört yumurta ve protein temelli atıştırmalıklarla başlayan Skarsgård, öğle yemeklerinde en çok somon balığı ve kuşkonmaz yemeyi seçti.