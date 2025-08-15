Aleyna Dalveren'den boşanma paylaşımları: Aleyna Dalveren kimdir, eşi kim?
Sosyal medyanın popüler isimlerinden Aleyna Dalveren’in rüya gibi başlayan evliliğinde kriz çıktı. Dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Dalveren, düğünde takılan altınlarla gündeme oturmuştu. Ancak iddialara göre damat ve ailesi, düğünde takılan altınları geri alınca boşanma kararı geldi.
Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Fatih Erdem ile geçtiğimiz aylarda Dubai’de nikah masasına oturmuştu. Çift, daha sonra ise İstanbul’da görkemli bir düğün yapmıştı.
Ünlü fenomenin gösterişli düğün fotoğrafları sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.