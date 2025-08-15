Aleyna Dalveren'den boşanma paylaşımları: Aleyna Dalveren kimdir, eşi kim?

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Aleyna Dalveren’in rüya gibi başlayan evliliğinde kriz çıktı. Dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Dalveren, düğünde takılan altınlarla gündeme oturmuştu. Ancak iddialara göre damat ve ailesi, düğünde takılan altınları geri alınca boşanma kararı geldi.

Aleyna Dalveren'den boşanma paylaşımları: Aleyna Dalveren kimdir, eşi kim?

Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Fatih Erdem ile geçtiğimiz aylarda Dubai’de nikah masasına oturmuştu. Çift, daha sonra ise İstanbul’da görkemli bir düğün yapmıştı.
Ünlü fenomenin gösterişli düğün fotoğrafları sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Aleyna Dalveren'den boşanma paylaşımları: Aleyna Dalveren kimdir, eşi kim?

SOYASINI KALDIRDI

Dalveren’e toplamda 5 kilo altın takılmıştı. Aleyna Dalveren ile Fatih Erdem’in mutluluğu uzun sürmedi. Çiftin sosyal medya hamleleri, evliliklerinde sorunlar yaşandığını ve boşanma iddialarını gündeme getirdi. Dalveren, sosyal medya hesabından düğününe ve eşine ait tüm fotoğrafları sildi. Profilinden "Erdem" soyadını da kaldırdı.

Takipçilerinin soruları ve boşanma iddiaları ardından paylaşımlarda bulunan Aleyna Dalveren; "Evet, iyi değilim. Bir süre burada olmayacağım. Yaşadıklarım çok ağır. Bunun nazarla ilgisi yok, bu bir karakter meselesi" sözleriyle özel hayatında sorunlar olduğunu doğruladı.

Aleyna Dalveren'den boşanma paylaşımları: Aleyna Dalveren kimdir, eşi kim?

"HAK ETMEDİĞİM ŞEYLER GÖRDÜM"

Sosyal medya hesabından açıklama yaptığı bir video paylaşan Dalveren, şu ifadeleri kullandı: "Hak etmediğim şeyler gördüm, görmeye devam ediyorum. Hukuki sürecimi başlattım, ama rica ediyorum, kadın kadının düşmanı olmasın. Kimse yuvası yıkılsın istemez, kimse boşanmak için de evlenmez. Kaliteli bir şekilde her şey bitsin istiyorum ama canım çok yanıyor."

"Bana ait olan şeyler var bekliyorum" diyen Aleyna Dalveren düğünde takılan tasma ve eldiveni kendisi aldığını söyledi.

Aleyna Dalveren'den boşanma paylaşımları: Aleyna Dalveren kimdir, eşi kim?

ALEYNA DALVEREN KİMDİR, EŞİ KİM?

İstanbul doğumlu olan Aleyna Dalveren (1994 doğumlu), Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon eğitimi aldı. İlk olarak 5 yaşındayken bir reklam filminde oynadı. Ardından moda yarışması Bugün Ne Giysem ile ün kazandı. 014 yılında yayınlanan “Hastam Çok” adlı çıkış şarkısının ardından “Havam Yerinde”, “Yak Yak” ve Serdar Ortaç’ın “Karabiberim” parçasının cover’ı gibi şarkılarla tanındı. Fatih Erdem, medya önünde çok görünmeyen, ancak iş dünyasında çeşitli sektörlerde yatırım yaptığı bilinen bir iş insanıdır. Sektör ve şirket yapısı hakkında kamuya açık detaylı bilgi bulunmamaktadır. Bazı haber kaynaklarına göre, Doğu kökenli bir aileye mensup olup güçlü aşiret bağlarına sahiptir.

