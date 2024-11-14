Aleyna Tilki, İstanbul'da konser veren Jared Leto ile yan yana

Suicide Squad filminde Joker karakterine hayat veren ve şarkıcılık kariyeriyle de tanınan Jared Leto geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da konser verdi. Leto'nun solisti olduğu Thirty Seconds to Mars grubunun konserine giden Aleyna Tilki, Leto ile fotoğrafını paylaştı.

Aleyna Tilki, İstanbul'da konser veren Jared Leto ile yan yana - 1

Dallas Buyers Club filmiyle Oscar kazanan oyuncu Jared Leto aynı zamanda bir şarkıcı.

Thirty Seconds to Mars grubunun solisti olan 52 yaşındaki Leto, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Aleyna Tilki, İstanbul'da konser veren Jared Leto ile yan yana - 2

27 Ekim'de İstanbul'da konser veren Leto, Aleyna Tilki ile bir araya geldi. Thirty Seconds to Mars konserine katılan Aleyna Tilki, Leto ile karesini paylaştı.

Aleyna Tilki, İstanbul'da konser veren Jared Leto ile yan yana - 3

"Türkiye'de harika anılar biriktirdim" diyen Tilki konserden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Aleyna Tilki, İstanbul'da konser veren Jared Leto ile yan yana - 4

 MORBIUS PRÖMİYERİNDE

Öte yandan,  Aleyna Tilki daha önce Jared Leto'nun Morbius filminin Londra prömiyerine katılmıştı.

Beraber poz veren ikilinin videosunu Leto, kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Aleyna Tilki, İstanbul'da konser veren Jared Leto ile yan yana - 5

O GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

27 Ekim Akşamı İstanbul'da müzikseverlerle buluşan yıldız, Kuzguncuk'ta makarna yemişti.

Seasons World Turnesi kapsamında İstanbul'a gelen Leto'nun makarna yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. 

Aleyna Tilki, İstanbul'da konser veren Jared Leto ile yan yana - 6

Taksi bulamayan Leto'nun toplu taşıma kullandığı ortaya çıktı.

Sanatçının hayranları Leto'nun otobüse bindiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

JARED LETO KİMDİR?

Leto, Bir Rüya İçin Ağıt, Morbius, Gucci Ailesi, Blader Runner 2049, Bay Hiçkimse, Sınırsızlar Kulübü ve Dövüş Kulübü gibi yapımlarlal biliniyor.

Oyuncu, Dallas Buyers Club filmiyle En İyi Yardım Oyuncu Oscar'ını kazandı.

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