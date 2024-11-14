Aleyna Tilki, İstanbul'da konser veren Jared Leto ile yan yana
Suicide Squad filminde Joker karakterine hayat veren ve şarkıcılık kariyeriyle de tanınan Jared Leto geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da konser verdi. Leto'nun solisti olduğu Thirty Seconds to Mars grubunun konserine giden Aleyna Tilki, Leto ile fotoğrafını paylaştı.
Dallas Buyers Club filmiyle Oscar kazanan oyuncu Jared Leto aynı zamanda bir şarkıcı.
Thirty Seconds to Mars grubunun solisti olan 52 yaşındaki Leto, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a geldi.