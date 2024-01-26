Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi)

Genç yaşta şöhreti yakalayan isimlerden biri olan Aleyna Tilki, uzun sarı saçlarına veda etti. Tilki, imajını tazeleyen tek ünlü değil. Kimi zamanı durdurmak; kimi, görsel tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor, kimi, saçında küçük bir değişimle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Bazıları ise estetik yaptırmıyor ve yılların akışına bırakıyor kendini. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 1

Son olarak müzik sektörüne dair açıklamalarıyla gündeme gelen ve sahneye çıkmasının, bu işten para kaznamasının engellendiğini söyleyen Aleyna Tilki, imaj değiştirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 2

Ünlü şarkıcı, uzun sarı saçlarını kısacık kestirdi. 23 yaşındaki Aleyna Tilki, yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 3

HANDE ERÇEL

Gerek oyunculuk performansı gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hande Erçel, imaj değiştirdi. Ünlü oyuncu, saçlarını kızıla boyattı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 4

Kızıl saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hande Erçel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Bazıları "Eski hali daha iyiydi", "Yakışmamış" derken bazıları da "Çok yakışmış", "Her hali çok güzel" gibi yorumlar yaptı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 5

BERGÜZAR KOREL

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Yeni projesi için saçlarını sarıya boyatan yıldız, şimdi de saçlarını kısacık kestirdi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 6

Oyuncu "Sevgili Neslihan bi süre beraberiz, hoşgeldin" notuyla sarışın halini ilk kez paylaşmıştı.

Oyuncunun kısa saçlarına, takipçilerinden birçok yorum geldi.  Kimileri Korel'in yeni imajını çok beğendi, kimileri de "Eski haline dön" çağrısı yaptı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 7

MELİSA SÖZEN

Ünlü oyuncu Melisa Sözen tarz değişikliğine gitti. Uzun saçlarına alışık olduğumuz oyuncu saçlarını sıcak kestirdi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 8

Sözen yeni stilini sosyal medya hesabından birçok kareyle paylaştı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 9

Oyuncunun paylaşımına binlerce yorum ve beğeni yağdı. 

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 10

ALPEREN DUYMAZ

Daha önce "Çarpışma", "Son Yaz", "Bodrum Masalı", "Çukur" gibi yapımlarda rol alan ve son olarak "Ego" dizisinde boy gösteren Alperen Duymaz, imaj değiştirdi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 11

Uzun yıllardır kirli sakallarıyla tanınan Duymaz, sinekkaydı traş oldu ve bıyık bıraktı. Ünlü oyuncu, yeni halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 12

HANDE ERÇEL

Yer aldığı projelerin yanı sıra stiliyle de beğeni toplayan Hande Erçel, imaj değişikliğine gitti.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 13

Based İstanbul dergisine konuk olan Erçel, kahverengi saçlarından vazgeçti. Çekime özel saç modelini yenileyen oyuncu, ilk kez farklı bir saç rengiyle görüntülendi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 14

ASLIHAN MALBORA

Üç Kuruş, Darmaduman ve Aşk Oluversin Gari gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Aslıhan Malbora tarzını yeniledi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 15

Uzun saçlarıyla bilinen oyuncu şu sıralar çok popüler olan 'bob kesim' saçlarıyla poz verdi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 16

AYÇA AYŞİN TURAN

Daha önce 'Meryem', 'Karagül', 'Arıza' ve 'Ada Masalı' gibi yapımlarda rol alan ve oyunculuğu ile olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Ayça Ayşin Turan, imaj tazeledi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 17

Oyunculuğa adım attığı ilk yıldan bu zamana kadar uzun saçlarıyla bilinen Turan, saçlarını kısacık kestirdi.

Ünlü oyuncunun yeni imajı takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 18

EMILY RATAJKOWSKI

Sosyal medya paylaşımlarıyla ve özel hayatıyla dikkat çeken model ve oyuncu Emily Ratajkowski, imaj değişikliğine gitti.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 19

Sektöre adım attığı günden beri uzun saçlarıyla özdeşleşen model, saçlarını kısacık kestirdi. Model, geçmişte saçlarını platin sarısına boyatarak yepyeni birine dönüşmüştü.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 20

PARIS HILTON

Geçtiğimiz günlerde anne olduğunu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü realite şov yıldızı Paris Hilton, imaj değişikliğine gitti.

Ünlü moda dergisi Vogue Arabia'ya poz veren Hilton, çekim için Hollywood'un ikonik ismi Marilyn Monroe'ya dönüştü.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 21

Eşi Carter Reum ile ilk kez bebek sahibi olan yıldız, yeni imajını paylaşırken "En sevdiğim ikona dönüştüm" dedi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 22

MEGAN FOX

Transformers serisiyle akıllara kazanan ünlü ABD'li oyuncu Megan Fox, imaj değişikliğine gitti.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 23

Uzun süredir siyah uzun saçlarından vazgeçmeyen oyuncu, saçlarını kısaltıp sarıya boyattı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 24

BELLA HADID

Ünlü süper model Bella Hadid, saçlarında yaptığı değişiklikle Marilyn Monroe'nun kopyası oldu. Kahverengi saçlarıyla bilinen Filistin asıllı Amerikalı model, saçlarını platin sarısına boyatmış halini sosyal medyadan paylaştı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 25

Hadid, saçlarını yapan saç stilisti Sam McKnight'ı etiketleyerek yeni görünümünü hayranlarına gösterdi. Hayranlarından "Monroe'nun 2024'teki hali" şeklinde beğeni yorumları yağdı. 

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 26

AYÇA BİNGÖL

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Cemile karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ayça Bingöl şu sıralar Yürek Çıkmazı dizisiyle adından söz ettiriyor. Oyuncu son paylaşımıyla imajını değiştiren ünlüler arasına girdi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 27

Bingöl "İyi hissediyorum" notuyla yeni saçlarını takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 28

BRAD PITT

Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı Babylon filmiyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Altın Küre Ödülleri’ne aday gösterilen Brad Pitt, Beverly Hills’te yapılan ödül törenine yeni imajıyla katıldı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 29

Bir süredir uzun saçlı olarak kameraların karşısına çıkan Pitt, saçlarını kısa kestirmiş haliyle objektiflere poz verdi. Pitt, yeni imajıyla hayranlarından tam not aldı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 30

Pitt, 80. Altın Küre’de ödülü Everything Everywhere All at Once filmindeki rolüyle Ke Huy Quan’a kaptırdı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 31

BURÇİN TERZİOĞLU

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, yeni tarzını takipçileriyle paylaştı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 32

Uzun ve bakır tonlarındaki saçını kestiren ve sarışın olan Terzioğlu, paylaşımına "Yeni bir ben" notunu düştü.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 33

BELLA HADID

Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Bella Hadid, yeni tarzını görücüye çıkardı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 34

26 yaşındaki ABD’li model, saçlarını sarıya boyattı. Model, kızıl yansımalar bulunan sarı saçlarıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Hadid, daha önceki açıklamalarında aslında ablası Gigi Hadid gibi sarışın olduğunu ama saçını koyu tonlara boyatmayı tercih ettiğini söylemişti.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 35

BURCU ESMERSOY

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabında yeni tarzını paylaştı. Uzun sarı saçlarını farklı modellerde kullanmayı seven Esmersoy,  tarzında yeniliğe gitti.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 36

Esmersoy, kakül modelini verdiği saçlarını ilk kez paylaştı. Yıldızın paylaşımına birçok beğeni ve yorum yağdı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 37

HAYAL KÖSEOĞLU

Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, imajını yeniledi. Sosyal medya hesabında yani halini paylaşan Köseoğlu'na beğeni ve yorum yağdı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 38

Oyuncu, "Şimdi onlar düşünsün" notuyla birlikte kızıla boyattığı saçlarını görücüye çıkardı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 39

EGE KÖKENLİ

Geçtiğimiz yaz uzun yıllardır birlikte olduğu nişanlısı Lior Ahituv dünyaevine giren ünlü oyuncu Ege Kökenli saçlarını yeniledi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 40

Kökenli, uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarından vazgeçti. Oyuncu "Aaa ahh kim bu?" notuyla kızıla boyattığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 41

ÇAĞATAY ULUSOY

Son dönemde Kağıttan Hayatlar filmiyle adından söz ettiren ve bir süredir ekranlardan uzak kalan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 42

Oyuncu Lale Başar ile poz veren Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 43

EBRU ŞAHİN

Basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Ebru Şahin, stiliyle de özdeşleşen kıvırcık saçlarından vazgeçti.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 44

Şahin, perçem modelini verdiği düz saçlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 45

MICHELLE OBAMA

First Lady olduğu dönemde düz fönlü saçlarıyla hafızalara kazınan Michelle Obama, Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra yapımcı ve kitap yazarı olarak devam ettiği hayatında imajını da değiştirdi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 46

Michelle Obama, 'The Light We Carry' adlı üçüncü kitabının tanıtımına Afrikalı köklerini gözler önüne seren kıvırcık saçlı görünümüyle katıldı. Uzadığı görülen saçlarında ince örgülerin de dikkat çektiği Obama, saçlarına ilginç bir topuz da yapmayı seçtiği yeni imajıyla beğeni topladı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 47

BURCU ÖZBERK

Güneşin Kızları, Afili Aşk ve Aşk Mantık İntikam gibi dizilerle adından söz ettiren Burcu Özberk, imajını yeniledi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 48

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabında "Yenilendim" notuyla saçlarının yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 49

ROBERT DOWNEY JR.

Natural Born Killers, Sherlock Holmes, Good Night and Good Luck, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac ve Iron Man gibi unutulmaz filmlere imza atan Robert Downey Jr. yeni projesi için imaj değiştirdi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 50

Los Angeles'taki Fairmont Century Plaza'da düzenlenen Governors Awards'a katılan aktörün yeni görüntüsü ​​hayranlarını şaşkına çevirdi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 51

Saçlarını tamamen kazıtan Robert Downey Jr'ın HBO yapımı olan yeni projesi The Sympathizer'daki rolü için imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 52

MELİSA DÖNGEL

Oyuncu Melisa Döngel, sarı saçlarından vazgeçti.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 53

Yeni projesi için saçlarını kahverengiye boyatan Döngel, yeni tarzıyla takipçilerini ikiye böldü. 

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 54

Oyuncunun bazı hayranlarını Döngel’in sarışın halini beğenirken kimileri yeni saçının ona çok yakıştığını belirtti.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 55

BÜŞRA PEKİN

"Hadi buyur. Şimdi de kumral olduk"

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 56

Büşra Pekin

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 57

Pekin, verdiği kilolar ve yeni stilleriyle sık sık gündeme geliyor.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 58

İLAYDA ALİŞAN

İlayda Alişan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncu, doğal saçlarını siyaha boyatması takipçilerini ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Alişan'ın son halini çok beğenirken, kimileri de eski halinin daha iyi olduğunu vurguladı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 59

Alişan'ın son halini beğenenler ''Kendi saç renginiz çok daha güzel ve farklıydı'', ''Eski saç rengi efsaneydi'', ''Doğallığına yazık olmuş. Bence hemen eski haline dön'' gibi yorumlar yaparken; bazıları da "Harika olmuş", "Bir insana her şey mi yakışır?", "Bayıldım" ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 60

SANEM ÇELİK

90'lı yılların fenomen dizisi Kara Melek ile ünlenen Sanem Çelik, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 61

Gözlerden uzak yaşayan Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 62

METE HOROZOĞLU

"Bence oldu, Soner çok karizmasın"

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 63
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 64

AMİNE GÜLŞE

"Bazen değişiklik gerekir"

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 65
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 66

FIRAT TANIŞ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 67
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 68

NEJAT İŞLER

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 69
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 70

DEMET EVGAR

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 71
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 72

SELÇUK YÖNTEM-METİN AKPINAR

Selçuk Yöntem, yakın arkadaşı Metin Akpınar ile 41 yıl önce verdiği pozun aynısını verip sosyal medyadan yayınladı.


Yöntem fotoğrafa, 'Alttaki fotoğraf 1978'de çekildi. Kulüp 12'de. Metin ağabey Ankara turnesinden sonra davet etmişti beni gelirsen ara demişti. Ben de turneye İstanbul'a gelince aradım ve yıllar geçmiş. Çok severim Metin ağabeyi tiyatro tarihimizdeki yeri çok önemli' notunu düştü.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 73

HALİT ERGENÇ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 74
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 75

BENSU SORAL

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 76

MİNE TUGAY

Aliye dizisiyle adını duyuran daha sonra Star TV ekranlarında yayınlanan Medcezir ve Paramparça dizileriyle yıldızı parlayan Mine Tugay'ın estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı.



Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 77
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 78

ÇAĞLA ŞIKEL

"2009-2019"

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 79

ŞÜKRAN OVALI

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 80
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 81

MUSTAFA SANDAL

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 82
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 83

EDİS

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 84
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 85

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 86
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 87

BERGÜZAR KOREL

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 88
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 89
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 90

Uzun saçlarıyla hafızalara kazınan oyuncu daha önce bir şampuan markasının reklam yüzü olmuştu.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 91

GONCA VUSLATERİ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 92
Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 93

HAKAN YILMAZ- JANSET PAÇAL

Oyuncu Hakan Yılmaz 'Ayrılsak Da Beraberiz' dizisinde başrolü paylaştığı Janset Paçal ile yıllar sonra buluştu.

1999-2004 yılları arasında yayınlanan ve bir döneme damga vuran dizisinin oyuncularından Yılmaz birlikte çekildikleri kareyi, "Yıllar yıllar sonra.. Canım arkadaşım" notuyla yayınladı.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 94

BURCU BİRİCİK

Burcu Biricik'in başrolünü Erdal Beşikçioğlu’yla paylaştığı Çiçero filmi için imajı...

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 95

BORAN KUZUM

Vatanım Sensin’de Leon karakterine hayat veren Boran Kuzum, dizinin final yapmasının ardından imaj değişikliğine gitti.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 96

Oyuncu, “Hemen bıyıkları kestim. O kadar alışmışım ki, ilk başlarda garipsedim” dedi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 97

ELÇİN SANGU

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 98

'Yaşamayanlar’ adlı dizide ‘Vampir Mia’ rolünü alan imajını değiştirdi.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 99

ESRA AKKAYA

Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya yeni imajını sosyal medyadan yayınladı. Akkaya paylaşımına, "Eveeet! Nasıl olmuş. Değişim dönüşüm" notunu düştü.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 100

Mahallenin Muhtarları dizisinde "Şirin" rolü ile ün kazanan ve daha sonra 'Karanlıkta Biri Var', 'Günaydın İstanbul Kardeş' filmleriyle 'Yarı Şaka Yarı Ciddi', 'Bir Dilim Aşk' ve 'Sonradan Görme' gibi birçok dizide rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesine yerleşmişti. 

ESRA AKKAYA'NIN YENİ HAYATI (TIKLA OKU)

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 101

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI

2003 yılında ekranlara gelen Sihirli Annem dizinin çocuk oyuncuları büyüdü. 

(Fotoğraf soldan sağa: Michele Cedolin, Gizem Güven, Damla Ersubaşı, Buğra Özmüldür, Zeynep Özkaya)

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 102

MURAT BOZ

Murat Boz'un gençlik yıllarına ait fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.

Boz'un Megastar Tarkan ile birlikte yan yana otururken çekilmiş fotoğrafını görenler tanımakta güçlük çekti.

Yıllar öncesine ait olan fotoğrafın çekildiği  dönemlerde Boz, Tarkan'ın vokalistliğini yapıyordu.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 103

MURAT BOZ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 104

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz saçlarını kazıttı. Yılmaz yeni imajı için, "Her filmden sonra illa bir saçlarımı keserim. Bilen bilir" dedi. 

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 105

SILA

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 106

Sanatçı "Canım İzmir’ime yeni saçımla geldim" notuyla yeni imajını takipçilerine gösterdi. 

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 107

BAŞAK DİZER

Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Başak Dizer'in saç rengini açtırdığı ve perçem kestirdiği görüldü.

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 108

BAŞAK DİZER

Dizer, sırrını Instyle Dergisi'ne şöyle anlatmıştı: 10 yıldır pilates yapıyorum. Sigara hiç içmedim, içkiyle aram yok. Yeşil çay tercihim. Gece, kulübe gittiğimde elimdeki bardakta alkol yerine su vardır. 

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 109

FAHRİYE EVCEN

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 110

HADİSE

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 111

ÖZCAN DENİZ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 112

ALMEDA ABAZİ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 113

ESRA EROL

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 114

ŞEYMA SUBAŞI

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 115

TARKAN

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 116

SEZEN AKSU

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 117

EBRU GÜNDEŞ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 118

BİRCE AKALAY

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 119

SİBEL CAN

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 120

PNAR ALTUĞ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 121

DENİZ AKKAYA

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 122

GÜLŞEN

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 123

EBRU ŞALLI

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 124

AYŞECAN TATARİ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 125

AJDA PEKKAN

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 126

SEDA SAYAN

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 127

ÇAĞLA ŞIKEL

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 128

HANDE YENER

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 129

GİZEM HATİPOĞLU

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 130

CEYDA ATEŞ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 131

DENİZ BAYSAL

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 132

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 133

GÖKÇE BAHADIR

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 134

EMİNA SANDAL

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 135

İREM SAK

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 136

PETEK DİNÇÖZ

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 137

TUĞBA ÖZAY

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 138

TUVANA TÜRKAY

Aleyna Tilki'den yeni imaj (Ünlülerin değişimi) - 139

HANDE ATAİZİ

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