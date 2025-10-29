Ali Poyrazoğlu'nun en büyük hayali: Yangın sonrası ne yaptığını anlattı

Ali Poyrazoğlu, "Empati" programında bilinmeyenlerini anlattı. Usta oyuncu, 2022 yılında tiyatrosunun deposunda çıkan yangın sonrası yaşadıklarından da bahsetti.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ali Poyrazoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına konuk oldu.

Uzun yıllardır hem sahneye çıkan hem eğitim veren hem de orkestra şefliği yapan Poyrazoğlu, ailesini ve sanat hayatını anlattı.

Taylan'ın “Sendeki anlatma aşkı ne zaman başladı?” sorusuna yanıt veren Poyrazoğlu, “Tıbbi bir aile çocuğuydum. Annem doktor, babam eczacıydı. Daha çocukken eczacı olmam isteniyordu ama öyle bir isteğim yoktu. Galiba okuduğum kitaplarla bu yolculuk başladı” dedi.

"DEDEM ATATÜRK'ÜN DOKTORUYDU"

Ailesinden bahseden usta oyuncu, “Annem çok okuyan, tam bir cumhuriyet kızıydı. Dedem de Ali Rıza Cankorur, Atatürk’ün doktoruydu. Dedem, Atatürk’ün arkadaşı ve Manisa bölgesini Yunan işgalinden kurtaran çetenin başında subay. Büyük zaferden sonra da dedemin soyadını Atatürk ‘sen birçok kişinin hayatını kurtardın’ diye vermiş. Bir kız bir erkek kardeşim vardı. Kız kardeşim aile mirasını sürdürdü ve eczacı oldu, erkek kardeşim ticaretle uğraşıyordu. İkisi de vefat etti” ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLİĞİM HALA DEVAM EDİYOR"

Hayatta merak etmenin önemini “Merak etmiyorsan ölüsün, yaşamı okuyamıyorsun dolayısıyla kendini okuyamıyorsun. Hayatı ıskalıyorsun demektir” sözleriyle anlatan Poyrazoğlu, kendisiyle ilgili bilinmeyen bir şeyi de ilk kez açıkladı:

“Ben oyunculuk bölümü başkanıyım. Çok şapkam olsun istiyorum ve öğrenciliğim hala devam ediyor. Her sene zaman ayırıyorum ve yurt dışında çeşitli eğitimlere, oyunculuk kurslarına gidiyorum.”

Tiyatroyla tanışma hikayesini anlatan Ali Poyrazoğlu, “Annemle babam “Hamlet’e gideceğiz” deyince “Ben omlet yemek istemiyorum” dedim. Oyunda Hamlet’in babasının ruhu gelince 'hortlak geldi' diye çok korktum. Ben ağlayınca arkada oturan kadın müdahale etti. Sonra da evde yemek masasının altında tiyatro kurdum. Masanın altında Tenten oynatıyordum” dedi.

POYRAZOĞLU'NUN HAYATININ AŞKLARI

“Aşkı nasıl tarif edersin?” sorusuna “Aşık değilsen ölüsün" diye yanıt veren Poyrazoğlu, Fatsa’da sık sık okuldan kaçıp sinemaya gittiğini şu sözlerle anlattı:

“Neriman Köksal’a aşıktım. Ve seneler sonra Neriman ablayla bir filmde rol aldım, ona aşkımı itiraf ettim. İkinci aşık olduğum kişi Belgin Doruk’tu. Onunla da bir filmde rol aldım. Yıldız Kenter de üçüncü aşkımdır ama ona hala aşığım. Hatta onun için İstanbul Konservatuarı’nı tercih ettim."

OĞLUNU ANLATTI

Londra’da tiyatro yaptığı yıllarda yaşadığı ilişkiden bir oğlu olan Poyrazoğlu, “Baba olmak benim için acı bir hikaye. Arada bir görüşüyoruz, Hollanda’da yaşıyor, bazen buraya da geliyor. Felsefeci, hiç para kazanamıyor” dedi.

"SAHNEDE ÖLMEK İSTERİM"

“Ölümden korkmuyorum. Sahnede ölmek isterim" diyen 79 yaşındaki usta isim, "Bir kere sahnede zehirlendim, büyük bir alerji şoku geçirdim ve öldüm. O gün başım çok ağrıyordu ve iki tane ağrı kesici içtim. Gülriz Sururi ile oynarken sahnede bayılmışım. Doktor varmış temsilde ve bana müdahale etti. Sonra da kalktım oyuna devam ettim" şeklinde konuştu.

"HER ŞEY YANDI AMA O MÜZEYİ AÇACAĞIM"

Usta oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Tiyatron yandı. Birçok şey kaybettin. Bununla nasıl baş ettin?" sorusuna yanıt verdi.

Ali Poyrazoğlu, "Ben para kazandım. O parayla da tiyatro ve görsel sanatlar müzesi kurmak istedim. Çok zor ele geçebilecek tablolardan bir koleksiyon yaptım ve 18'inci yüzyıldan bu yana Osmanlı kuklalarını topladım. Tablolar, maskeler, kuklalar, kostümler… Ama malesef hiçbiri kalmadı. Eski ve sağlam bir depoydu. Üç bina ötede bir yangın çıkmış ve bize kadar gelmiş. Bunun sonuncunda depo yandı" dedi.

Ertesi gün yeniden bir koleksiyon toplamaya başladığını belirten Poyrazoğlu, "Şimdi yeniden toplamaya devam ediyorum ve o müzeyi açacağım" ifadelerini kullandı.

YANGINDA HER ŞEY KÜLE DÖNDÜ

Sarıyer'deki Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'na ait depoda 2022 yılının Aralık ayında yangın çıktı.

Tiyatro dekorlarının ve kuklaların bulunduğu depo da alevlere teslim oldu ve her şey küle döndü.

Poyrazoğlu, tiyatrosunun deposunda çıkan yangını "Canım çok sıkkın... Repertuvarımızdaki oyunların çoğundan, kukla ve maske koleksiyonumdan geriye sadece külleri kaldı. Türk tiyatro tarihinin en büyük koleksiyonu yok oldu..." sözleriyle duyurmuştu.

