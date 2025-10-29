Ali Poyrazoğlu'nun en büyük hayali: Yangın sonrası ne yaptığını anlattı

"ÖĞRENCİLİĞİM HALA DEVAM EDİYOR"

Hayatta merak etmenin önemini “Merak etmiyorsan ölüsün, yaşamı okuyamıyorsun dolayısıyla kendini okuyamıyorsun. Hayatı ıskalıyorsun demektir” sözleriyle anlatan Poyrazoğlu, kendisiyle ilgili bilinmeyen bir şeyi de ilk kez açıkladı:

“Ben oyunculuk bölümü başkanıyım. Çok şapkam olsun istiyorum ve öğrenciliğim hala devam ediyor. Her sene zaman ayırıyorum ve yurt dışında çeşitli eğitimlere, oyunculuk kurslarına gidiyorum.”