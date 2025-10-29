Ali Poyrazoğlu'nun en büyük hayali: Yangın sonrası ne yaptığını anlattı
Ali Poyrazoğlu, "Empati" programında bilinmeyenlerini anlattı. Usta oyuncu, 2022 yılında tiyatrosunun deposunda çıkan yangın sonrası yaşadıklarından da bahsetti.
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Ali Poyrazoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan "Empati" programına konuk oldu.
Uzun yıllardır hem sahneye çıkan hem eğitim veren hem de orkestra şefliği yapan Poyrazoğlu, ailesini ve sanat hayatını anlattı.